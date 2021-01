Seremi de Salud del Biobío informó que enfermera que recibió primera dosis de vacuna contra el Covid-19 dio positivo en examen PCR

La Seremi de Salud del Biobío confirmó este lunes que una enfermera del Hospital Las Higueras de Talcahuano dio positivo por Covid-19 después de haber recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech.

La funcionaria presentó síntomas luego de ser inoculada, por lo que se sometió a un test PCR que salió positivo. En ese aspecto, el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, aseveró que es posible que estos casos ocurran y que el 95% de efectividad de la vacuna se da siete días después de la segunda dosis.

“La vacuna es muy efectiva, bajo esta lógica, pero lo que pasó en este caso, que está siendo vigilado por el equipo de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública (ISP), es lo se hace con todas las vacunas, se está observando”, indicó la autoridad.

Muñoz puntualizó que “lo que sucedió acá es que una persona se puede contagiar –obviamente entremedio de estas dosis– incluso después que se genera esta efectividad de un 95%, puede haber personas que se pueden contagiar, pero el efecto de la vacuna obviamente es muy benéfico para como se manifiesta la enfermedad y también por la gran cantidad de personas que no se va a contagiar”.

Además, señaló que “esa situación puede suceder entre las dosis. Incluso puede suceder después que las personas se vacunan pero en mucha menos proporción, obviamente después de pasar los 21 días y estos 7 días después de la segunda dosis”, explicó la autoridad.

La efectividad de la vacuna requiere tiempo, es por ello que estos casos son normales entre una dosis y otra. Para que haya una respuesta inmune debe haber una cierta cantidad de anticuerpos que demora en alcanzar el nivel necesario para proteger al cuerpo, por lo que, de tener contacto con alguien que tenga el virus, es absolutamente posible contraerlo.

En esa línea, la enfermera afectada declaró que “yo decidí vacunarme porque considero que es algo seguro y que las autoridades no, nunca tendrían nada en contra o pondrían algo peligroso a favor de la comunidad. Puede que yo previo a la vacuna haya podido tener algún contacto o igual es por mi trabajo, así que no, mi llamado es a que todo el mundo se vacune yo estoy bien actualmente no tengo ningún tipo de síntoma”.

El caso se encuentra en vigilancia y en manos del Departamento de Farmacología del Instituto de Salud Pública.