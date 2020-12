Enfermero del hospital de Concepción se vacunó contra el coronavirus: “Es una esperanza, no es la solución ni es la respuesta definitiva”

El 25 de diciembre partió la vacunación contra el coronavirus en el país, siendo la prioridad aquellas personas que trabajan en el área de salud, principalmente en las unidades de cuidados intensivos.

Uno de estos profesionales es Manuel Meriño, quien se desempeña como enfermero en la UCI del hospital Regional de Concepción, y que durante esta mañana recibió la inoculación.

“Yo estaba en vacaciones en estos momentos y viajé directamente para poder vacunarme. Son mis únicas vacaciones que he tenido en todo el año”, reconoció en conversación con ADN Te Acompaña. “Tenemos que aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo agradecer el haber sido nosotros el primer objetivo de inmunización en el país“, agregó.

Cuenta que con sus compañeros esperaban con ansias la vacuna, porque “para los que trabajamos y estamos en contacto directo con pacientes enfermos hay un temor y un riesgo de poder contagiar a la familia, entonces estábamos contentos, esperando que nos tocara nuestro momento”.

Al detallar qué se siente luego de que la dosis entra al cuerpo, reconoce que apenas se siente igual que cualquier otra vacuna. “Nos hicieron esperar un par de minutos por si hubiese algún tipo de reacción alérgica o reacción adversa, pero no ocurrió absolutamente nada. Yo me vacuné hace ya casi dos horas y no he sentido absolutamente ningún efecto adverso”, narró.

Aunque está alegre con la llegada de la vacuna al país, también le preocupa que pueda volverse un arma de doble filo, porque la población podría interpretarlo como el fin de la pandemia, cuando aún estamos muy lejos de esto.

“En estos momentos estamos en una situación muy crítica a nivel país“, explicó, contando que “en Concepción en estos momentos no tenemos camas disponibles en la UCI. Ha sido necesario reconvertir camas para poder dar abasto en una situación que en estos momentos es bastante estresante y caótica”. Por lo tanto si sigue este mismo número ascendente de personas infectadas, “va a llegar un momento en que a nivel país vamos a colapsar”.

Por eso, para Meriño, “es importante entender que estas primeras 10 mil dosis que se van a inocular en estos dos días no resuelven nada, solamente es un primer paso. Es un inicio que nos da un poco de esperanza, pero que solamente es eso, solamente es una esperanza, no es la solución ni es la respuesta definitiva a nuestro problema de pandemia aquí en el país”, advierte, asegurando que este es el peor momento que la ciudad haya vivido desde que comenzó la crisis sanitaria.

Observaciones desde la perspectiva sanitaria

El profesional destacó la tremenda labor que han realizado sus colegas a lo largo del país para controlar la pandemia, pero que la gente empezó a relajarse y a salir más en un momento aún critico. Durante la víspera de Navidad incluso se pudo ver en el centro de Concepción como dos centros comerciales debieron ser cerrados ya que no cumplían con las protocolos sanitarios mínimos para funcionar ni respetaban los aforos máximos de clientes.

“Yo creo que debieron haberse extremado más las precauciones, se liberó mucho el tema del comercio. Probablemente las fiestas también, el celebrar con externos a la familia, las fiestas en lugares cerrados y el comer en otra casa…todo eso fue sumando a que, de cierto modo, nos relajáramos”, reflexionó.

Lo más importante ahora, señala, es bajar las cifras de contagio que se han disparado en los últimos días, ya que de esta manera, “mientras más bajemos la cantidad de contagiados, menor va a ser el número de personas que van a necesitar el uso de un ventilador mecánico y de una cama UCI. Porque ojo, no basta solamente con tener el ventilador mecánico. Se compraron muchísimos ventiladores mecánicos, probablemente no falten, pero van a faltar camas, van a faltar unidades y va a faltar personal capacitado. El personal está agotado, está cansado, han sido muy pocas las personas que han tenido la oportunidad de ir descansando”.

Con las vacunaciones para el resto de la población a la vuelta de la esquina, el llamado fue a no creer en todo lo que se diga en las redes sociales e informarse por vías mucho más confiables, como los artículos médicos “donde hay detalles muy específicos de los pasos que se siguieron para lograr llegar a esta vacuna, no se saltó ninguno. Tal vez se apuraron los tiempos por una necesidad obvia, pero se hizo todo dentro de los protocolos que tienen los laboratorios y las exigencias que tiene la FDA para poder autorizar una vacuna en un tiempo un poco más reducido”.

También hizo un llamado para que la gente concurra a vacunarse, ya que “tenemos que vacunar alrededor de 15 millones de personas, 15 de 18 millones para lograr una inmunización que nos permita dar por superada la pandemia“, finalizó.