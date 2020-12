Alcalde Daniel Jadue y sumario sanitario en su contra en Coquimbo: “No tengo excusa, no debí ir”

Este domingo se conoció que la Seremi de Salud de Coquimbo inició un sumario sanitario en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien el día anterior viajó hasta la provincia de Choapa en el contexto de la cuarentena de este fin de semana en la Región Metropolitana.

Tal como explicó a ADN el diputado PC Daniel Núñez, el motivo de la visita fue respaldar a un grupo de pobladores que se manifestaron en contra de la contaminación en Choapa causada por las labores de la mina Pelambres, del Grupo Luksic.

En medio de las críticas y a través de su cuenta de Twitter, Jadue hizo sus descargos y aseguró que “pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir“.

Cabe recordar que la cuarentena en la RM —que se debe a la fase de Transición en la que se encuentra la zona– no sólo limita el desplazamiento en el interior, sino también que prohíbe los viajes interregionales.