Durante la jornada de este viernes, Sebastián Sichel renunció a la presidencia de BancoEstado.

“Voy a retomar mis labores académicas, dijo el abogado. “Es un día especial, estamos pagando el 10 por ciento, estamos sacándonos la mugra. A veces los tiempos políticos no funcionan igual que la intención de hacer la gestión todo el día por las personas, y tengo que tomar esta decisión porque los tiempos políticos se adelantaron, apuraron las decisiones de otros y me llevan a tomar esta decisión”, agregó.

Sichel sostuvo que “lo más noble para esta institución, obviamente, es que tome mi decisión sobre futuras candidaturas fuera de este cargo y no adentro“, continuó.

“Cada minuto y cada hora que he estado de presidente de BancoEstado me he dedicado 24 horas a ayudar a la gestión del banco, a apoyar la gestión de los trabajadores y, particularmente, a preocuparme de aquellos que están al otro lado del mesón y que día a día necesitan del banco en lugares que nunca nos imaginamos”, sostuvo.

También, el expresidente de BancoEstado dijo que “respecto a la decisión de ser o no candidato presidencial, que evaluaré y contaré en su minuto, creo que decimos demasiado si tenemos ganas de serlo, si los partidos nos van a apoyar, de qué parlamentario nos apoya, y decimos poco de por qué tenemos que hacerlo“.

“Tenemos una tremenda deuda con las personas en el país de justicia, de crecimiento, de hacer bien las cosas en el Estado y cuanto a cualquier decisión, no se va a medir en una pesa del poder político, sino se va a medir en una pesa de lo que podemos hacer y el deber moral que tenemos que asumir cuando asumimos candidaturas como esa“, expresó.

Finalmente, Sichel dijo a ADN que “solo soy un soldado más en esta estructura. Este banco tiene un gerente, tiene un vicepresidente de lujo, tiene un fiscal de lujo y, sobre todo, tiene más de 10 mil funcionarios que con Covid-19, que cerrando oficinas, que muchas veces con más de 20 oficinas quemadas, han seguido atendiendo y siguen atendiendo aún cuando cada día más nos llegue más trabajo. Por lo tanto, estoy muy tranquilo de que el banco no solo está cojo, sino que sale corriendo todos los días cuando tiene que ayudar a los chilenos“.