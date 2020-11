Fabiola Campillai: “Todavía no tenemos una fecha para el juicio y el señor Maturana todavía sigue viviendo en su casa como si nada”

El 26 de noviembre de 2019, tras salir de su casa para ir a trabajar, Fabiola Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro. El proyectil, que pudo haber sido letal según determinó más tarde el Servicio Médico Legal (SML), causó la pérdida total de su visión, debido al nivel de daño en sus globos oculares.

A un año de este acontecimiento, la mujer de San Bernardo, casada y con tres hijos, volvió a expresar su indignación hacia el “lento” avance de su caso. En septiembre pasado, el exoficial de Carabineros Patricio Maturana, imputado como el responsable de las lesiones graves gravísimas en contra de Campillai, salió de la prisión preventiva y quedó bajo arresto domiciliario total.

“Esto ha ido lento, todavía encontramos que está muy lento, todavía no tenemos una fecha para el juicio y el señor Maturana todavía sigue viviendo en su casa como si nada. Aparte de tener un arresto domiciliario, él sigue haciendo su vida normal”, manifestó Campillai en entrevista con 24 Horas.

Leer también Nacional Acompañada de su familia: Así fue la votación de Fabiola Campillai en local de San Bernardo Política La recreación del caso de Fabiola Campillai y el cuestionamiento a la Convención Constitucional: Así fue la franja del mediodía de este miércoles Nacional “Hoy en día ya no hay respeto por la gente”: Fabiola Campillai realizó discurso fuera de su casa en aniversario del 18-O

Además, criticó las circunstancias en las que renunció Mario Rozas a la testera de la policía uniformada. “Nunca se comunicó con nosotros, él tenía que haber salido antes, solamente ahora que hirieron a dos niños a él lo sacaron y siendo que hay mucha gente que ya no está”, sostuvo en alusión a los adolescentes que fueron baleados en un recinto del Sename en Talcahuano.

Campillai también habló de las complicaciones de salud que tuvo en medio de la pandemia del Covid-19. No sólo se contagió del virus, sino también fue hospitalizada debido a problemas derivados de una operación.

“Lo he pasado mal, he sentido todos los dolores, incluso ahora que fue una operación ambulatoria, también lo pasé mal, era mucho el dolor, se me inflamó mi ojo, estuve casi una semana en el hospital“, relató.

Obligada a usar lentes de sol para evitar complicaciones en sus cicatrices recientes, Fabiola Campillai expresó además que no quiere más cirugías, ni siquiera estética. “Quiero que mis ojos queden cerrados, no quiero aparentar algo que ya no está ahí. No quiero más intervenciones y dejar mis ojitos cerraditos, como están“, remarcó.