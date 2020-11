Universal y sin autopréstamo: Comisión conjunta del Senado modificó proyecto de retiro de fondos del Gobierno

Tras su votación en particular, la comisión conjunta de Trabajo y Hacienda del Senado modificó el proyecto de retiro de fondos previsionales de las AFP presentado por el Gobierno, haciendo que este sea universal y sin obligar al cotizante a devolver el dinero a las administradoras.

Además, los parlamentarios acortaron el plazo de entrega del dinero, desde que es solicitado por el cotizante, a 15 días hábiles en la primera cuota de 50%, y quince días hábiles después de haber recibido la primera mitad para la entrega de la segunda cuota del porcentaje restante.

Los parlamentarios también rechazaron que la AFP puedan informar el impacto de pensiones a sus afiliados y aprobaron que los límites de solicitud mínimos y máximos sean iguales a los del proyecto de oposición, es decir, 35 y 150 UF, respectivamente.

Leer también Nacional Comisión conjunta del Senado aprobó en general proyecto de retiro de fondos de las AFP del Gobierno Política Segundo retiro de fondos de las AFP: Este miércoles solo se votará el proyecto proveniente de la Cámara en la sala del Senado Política Segundo retiro de fondos de las AFP: Presidenta del Senado calificó como “muy grave” la controversia con el gobierno tras requerimiento ante el TC

No obstante, aún no hay claridad sobre cuándo se votará la iniciativa en Sala, ya que, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, señaló esta mañana que durante la jornada de este miércoles solo se votará el retiro de fondos de pensiones patrocinado por la oposición.

¿Y qué pasa con los impuestos? Pese a no estar explícito en la propuesta, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que el proyecto del Gobierno indica que las más altas remuneraciones deberán pagar impuestos si hacen el retiro del 10%.

“El proyecto de ley del Ejecutivo aprobado aquí no comete ese error imperdonable”, remarcó. “Acá no se hace perdonazo a los más altos ingresos. El proyecto no tiene ninguna frase en materia tributaria, porque la verdad es que no es necesario, ya que el régimen general de nuestro ordenamiento jurídico así lo señala. En cambio la reforma (de la oposición) lo que hace es crear una exención tributaria, eliminar el impuesto, mientras que en el proyecto del Ejecutivo pasa a ser un ingreso renta”, precisó Briones.