Abogado de Daniel Jadue sobre entrega de correos Minsal: “Esperamos que se materialice y no continúe esta obstrucción”

Este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición del ministro de Salud, Enrique Paris, de extender en 42 días hábiles el plazo para revisar y singularizar los correos electrónicos de la cartera, solicitados en el marco de la indagatoria contra el exministro Jaime Mañalich por muertes Covid.

“Vamos a cumplir a cabalidad el dictamen de la justicia y se entregarán los correos en el plazo determinado”, señaló Paris en dicha oportunidad, agregando que “son 49 mil correos y de los cuales hay que seleccionar aquellos que pueden poner en peligro la seguridad nacional o la privacidad de los pacientes” y que serán entregados en el plazo de tres días.

Al respecto, el abogado que representa al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, destacó que es importante que no se siga obstruyendo la investigación.

“El sistema procesal penal se encuentra regulado, acá no se puede pedir cualquier cosa, el plazo corrió desde que la resolución quedó ejecutoriada y eso ya fue hace bastantes días“, remarcó el profesional.

Y aclaró que “no es que hoy producto de este rechazo de esta petición empiece a transcurrir el plazo“.

“Que hoy día él presente este recurso escrito y sea rechazado no significa que el plazo corra desde hoy. Por lo tanto, esperamos que se materialice y no continúe esta obstrucción a esta diligencia que no es la investigación completa: es parte de esta investigación y que el Ministerio Público ha determinado con claridad que es una diligencia urgente”, finalizó el abogado.