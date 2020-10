“Tía Pikachu” tras intento de detención por parte de Carabineros: “Me hicieron pedazos todo el traje, me pegaron patadas”

La tarde de este viernes estuvo marcada por nuevas manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, esta vez, para pedir la liberación de quienes resultaron presos en el contexto del estallido social.

Giovanna Grandón, conocida como la “Tía Pikachu”, se encontraba en la avenida Santa María junto a un grupo de personas en una manifestación musical. De pronto, efectivos de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros (COP) llegaron hasta el lugar con carros lanza agua y lanza gases.

Además de recibir el impacto de un chorro de agua, un grupo de funcionarios de la COP intentaron detenerla, lo que fue impedido por sus acompañantes y, principalmente, por observadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH).

Estos hechos quedaron registrados en un video que fue subido a la cuenta oficial de la “Tía Pikachu” en Instagram, que también detalló la detención de uno de los integrantes del grupo.

“Nuestra manifestación es pacífica, con música y baile. Nuestro grupo se ha caracterizado por apoyar a los olvidados de nuestro pueblo; campamentos, poblaciones, hemos hecho ollas comunes, jornadas para niños. Juntando ropa y alimentos, herramientas para cubrir las mediaguas. Esta represión violenta debe detenerse ser sentenciada en un futuro“, señalaron en el post.

Más tarde, en las stories de la misma cuenta, la hija de Giovanna Grandón subió una publicación en la que condenó tanto el “actuar horrible y violento” de Carabineros contra su madre, como la detención del manifestante.

La propia Grandón relató a Chilevisión Noticias que “a mí me trataron de tomar, pero como estaba con el traje no pudieron y ahí se tiraron unos amigos, les pidieron que me soltaran”.

“Me hicieron pedazos todo el traje, me pegaron patadas“, continuó. “Un carabinero me pegó un combo en la cara después me tiró gas pimienta. Menos mal que venían las personas que están para auxiliar y nos echaron aceite en la cara, me lavaron los ojos y a todos los demás que estaban ahí”.