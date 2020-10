Ayelén Salgado de la ACES: “No podemos soltar las calles, porque son lo que nos ha llevado a lo que tenemos ahora”

El ciclo político que comenzó en octubre del año pasado, y que terminó con el plebiscito que asegurará una Nueva Constitución para Chile, comenzó -en gran medida- gracias a la participación de los estudiantes secundarios y su movilización. Una de las caras visibles de esa organización es Ayelén Salgado, ex líder estudiantil y hoy relacionadora pública de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

En conversación con Ciudadano ADN, Ayelén entregó sus impresiones sobre el arrollador triunfo del Apruebo en el plebiscito del pasado domingo. “La asamblea ve el triunfo como uno del pueblo. Hoy los partidos tienen que guardar silencio porque no es de ellos”, sentenció.

El siguiente paso, adelantó, es decidir lo que viene ahora. “Tenemos que ver cómo vamos a actuar los movimientos sociales de aquí en adelante. Lo que sí sabemos es que, con o sin proceso constituyente, no podemos soltar las calles, porque son lo único que nos ha llevado a lo que tenemos ahora, y lo que tendremos después”.

En este proceso previo al plebiscito, para Ayelén, fue clave la movilización por el 10%, que “si bien no fue una demanda que surgió del pueblo, esa ganada no habría sido capaz sin las movilizaciones los días anteriores a las votaciones”. Según la dirigente, “hoy la gente ve las movilizaciones como garantía. La política no viene solo del lado institucional. La política está en la calle, en la asamblea y en los territorios”.

Leer también Política Movimiento Unir propuso impulsar una lista de oposición con 70% de cupos para independientes en la Convención Constitucional Política Ministro de Salud responsabilizó a quienes convocaron a manifestaciones por el estallido social de un eventual rebrote de coronavirus en Santiago Nacional Alcalde de Santiago criticó al Gobierno por desmanes en manifestación del 18 de octubre: “Siento que faltó acción”

Pese a todo, la joven de 19 años decidió abstenerse de votar en este plebiscito. “Fue una decisión política, que tomamos en asamblea”. Sobre el triunfo del Apruebo, expresó que “me parece terriblemente bien, sabíamos que la derecha iba a quedar totalmente excluida de este proceso. En las calles se decidió que no seguiría más esta Constitución de 1980″. Por lo mismo, asegura no confiar en que distintos sectores políticos hayan apoyado la opción ganadora. “Que gente de la misma derecha se haya volcado al Apruebo, nos hace ruido, porque ellos son los que han puesto las reglas del juego. No confiamos, solo confiamos en el pueblo”.

Ante la redacción del nuevo texto constituyente, las demandas de la ACES son claras: educación, no más AFP (“las pensiones no necesitan reformas, que se terminen”), que el agua sea un derecho y no esté privatizada.

Respecto a los hechos de violencia que se han visto en las manifestaciones, Ayelén aseguró que la posición de la ACES es clara. “Entendemos de dónde viene: la violencia estatal, la violencia machista, la espera de horas para ir al médico, la gente que ni siquiera pudo cuestionarse ir a la universidad. Eso es violencia de verdad. A las barricadas las vemos como una autodefensa totalmente legítima. Carabineros nos han matado, nos han torturado, y de alguna forma hay que defenderse. La violencia viene desde otro lado, no desde el pueblo”.

Por lo mismo, están en conocimiento de la cantidad de quienes están en prisión producto de su participación en las manifestaciones. “Los presos políticos de la revuelta son más de 2.000”, aunque algunos de ellos en prisión preventiva o arresto domicilario. Para Ayelén, se trata de “un intento del Estado de acallar la movilización social” y “seguimos exigiendo su libertad, al igual que la de los niños que están en el Sename. Tenemos que seguir en la calle por nuestros presos, nuestros muertos y nuestros mutilados”.

Por último, la joven dirigente expresó su posición sobre la vuelta a clases presenciales. “En la pandemia se ha visto lo más crudo de nuestro sistema, la desigualdad. Si no tienes un computador o acceso a internet, no podías acceder a clases online. Figueroa se ha vuelto un meme insistiendo e insistiendo con que los colegios vuelven a clases cuando no están las condiciones. En los liceos ni siquiera hay jabón para lavarse las manos. En los colegios de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea podrán realmente tener distanciamiento social, pero en La Pintana eso no pasa”.