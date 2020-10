La incógnita de Colchane: Alcalde explica por qué ganó el Rechazo en una de las comunas más aisladas de Chile

Una de las comunas que sorprendió con sus resultados en el plebiscito fue Colchane. En la norteña localidad, ubicada en la Provincia del Tamarugal, correspondiente a la Región de Tarapacá, sus habitantes se manifestaron dándole un contundente triunfo de 74% para la opción Rechazo.

¿Por qué Colchane no se parece al resto del país, y se parece más a comunas ricas como Vitacura y Las Condes? El alcalde de Colchane, Javier García Choque, entregó sus respuestas en conversación con Ciudadano ADN.

La comuna, explicó García, está conformada esencialmente por población de etnia aymara, y tiene una población flotante muy alta, lo que junto a las restricciones de transporte desde la comuna de Huara, explicaría la baja participación en la consulta.

Pero además, se trata de una zona donde el 98% de la propiedad es privada, perteneciente a las comunidades o familias aymaras. “Aquí el Estado es donde menos tierras tiene. En esta ocasión primó el cuidado de la propiedad privada por sobre el reconocimiento como pueblo”, aseguró el jefe comunal.

Según prosiguió, desde la década del 70, muchas familias tradicionales de Colchane han emigrado a zonas urbanas como Alto Hospicio o Iquique, mientras las familias aymaras se han incorporado activamente al modelo social de mercado. Para ellos, estima García, la Nueva Constitución “no garantiza la conservación de sus tierras, más allá del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Si se reconociera, por cierto que ganaría (el Apruebo) de manera contundente”.

Sin embargo, la localidad se inclinó por la opción de Convención Constitucional, aunque solo un 57% de los votos, lo que se explicaría “principalmente por el conocimiento de que Chile estaba en una convulsión social y requería de una Constitución nueva, y ese proceso por cierto que requiere la participación del pueblo”.

Colchane, contó el alcalde, está ubicada en la frontera con Bolivia, y es dependiente económicamente de ese país. “Tenemos una vida armónica con los hermanos bolivianos, y hay familias que se han armado”.

Su último padrón electoral cuenta con más de 2.900 personas, y los votantes apenas superaron los 500. “La gente que votó fue la que vive en las comunidades, que no son población flotante y tienen mayor arraigo a su comunidad”. Pero históricamente, Colchane ha votado por los sectores más conservadores: en la última elección Piñera logró el 91,46% de votos. “Es una comuna muy particular, porque aquí se vota por el interés propio de la comuna más que por los partidos políticos”.

García descarta que una alta presencia militar explique los resultados electorales de la comuna. “Hay una base militar con 15 efectivos, y una comisaría con 17 efectivos, Atribuir este resultado a personal del Ejército es absolutamente falso. Hablar de 500 militares sería una zona militarizada, y no es así. Aquí se ha reflejado la voluntad del pueblo”. El alcalde enfatizó que le parece “respetable la mirada de Colchane, que no tiene que ver con temas políticos, sino con un tema cultural. Los habitantes de Colchane han adaptado bien al modelo neoliberal”.

Pese a lo anterior, los datos indican que su realidad económica está muy alejada de las tres comunas más ricas del país: la comuna no cuenta con luz eléctrica las 24 horas del día. “No contamos con esa cercanía al Estado chileno por la segregación que ha manifestado en sus políticas públicas. Es tarea de otros profesionales, como antropólogos o sociólogos, decir algo en cierto ámbito. Si usted me pregunta si me siento más chileno que aymara, le diría que no. Tenemos una forma de vida y una visión distinta, que los chilenos no van a entender”.