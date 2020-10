Emprendimientos familiares en medio del plebiscito: buscando ganar no solo en las urnas

Una histórica jornada se ha vivido durante este domingo en las votaciones para el plebiscito, el cual ha dejado diversas historias y anécdotas.

A pesar de que las votaciones han sido el foco noticioso, los emprendedores también han salido a la palestra durante el día, ya que se las han ingeniado para estar en los locales ofreciendo sus productos.

Tal es el caso de Jorge y su familia, quienes han recorrido la comuna de Maipú vendiendo lápices y mascarillas, y que relató su historia ante los micrófonos de ADN. “Ha sido un día bien duro y largo, he andado en diferentes colegios vendiendo, pero gracias a dios ha sido buena la venta”, señaló.

“Siempre apoyándonos con mis hijos, hemos andado en hartas batallas tratando de generar los recursos hoy en día, ya que está difícil la cosa. Ahí estamos luchando todos, tirando para el mismo lado”, afirmó el comerciante.

Situación similar ha vivido Natalia durante este domingo, quien instalada en el frontis del Estadio Santiago Bueras, se ha dedicado a vender sandwich, té, café y bebidas para los votantes. “Hace días que quería hacer algo independiente, y hoy día es el primer día que lo hago. Para ser primera vez, me voy satisfecha“, afirmó

Además explicó que no ha estado sola, y que ha recibido la visita de sus cercanos. “Mi papá está al interior del local, ya que es presidente de la mesa. Todos los años le toca. Y a mí me vinieron a ver mis amigos que me apoyaron, ya que sola no lo hubiera hecho”, sentenció.