Joven madre y TENS murió tras ser impactada por dos balas cuando lavaba su auto en San Ramón

Una joven de 27 años, madre y Técnico en Enfermería Nivel Superior (TENS), falleció tras recibir dos impactos de bala mientras lavaba su auto en la comuna de San Ramón, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió este domingo 18 de octubre, y según indagatorias policiales, se trataría de las denominas “balas perdidas” o “balas locas”.

Según informó T13, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde lograron estabilizarla, y luego fue derivada al Hospital Sótero del Río, donde estuvo tres días en riesgo vital antes de perder la vida.

La víctima, identificada como Francisca Paz Vargas, trabajaba como arsenalera en el Hospital San Juan de Dios, estaba casada y tenía una pequeña hija.

“No toleraremos la violencia”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a lo sucedido este jueves durante el balance del coronavirus Covid-19 en el país.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra TENS Francisca Paz, de 27 años de edad, muy joven. Madre y esposa, abnegada funcionara del hospital San Juan de Dios, que recibió un impacto de bala, una bala loca, una bala perdida, que atravesó la zona pélvica, destruyendo dos arterias muy importantes“, expresó el jefe de la cartera.

“Condenamos profundamente el uso indiscriminado de armas de fuego, llamamos a la paz y la concordia”, espetó.

“Acompañamos en su dolor a su esposo y su hijita y familiares, y también a todos los funcionarios de la salud que con su trabajo y sacrificio, han salvado vida de estas mismas personas que a veces están usando armas sin control”, sostuvo.

“No toleraremos la violencia. Estamos por la paz y estamos trabajando por salvar vidas y no por perder vidas valiosas. Aquellos que no condenan la violencia contribuyen a que sigamos perdiendo vidas valiosas y necesarias para la patria”, finalizó Paris.