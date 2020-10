Alcaldesa de Peñalolén: “Hagámonos cargo de la violencia”

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió al carabinero infiltrado en la población Lo Hermida y a los hechos violentos en la comuna.

“Centrarlo solo en eso es complejo, porque en la práctica aquí han ocurrido muchas cosas, y también ocurrió el mismo día una detención importante de un grupo, que no tenía que ver además con este carabinero infiltrado y así lo destacó la Fiscalía y lo aclaró bastante el fiscal Guerra”, comenzó diciendo en ADN Hoy.

“Tiene que ver con descubrir, después de una larga investigación, a un grupo que estaba atacando la comisaría y que eran los que estaban de alguna manera organizando”, señaló la demócrata cristiana.

“El carabinero infiltrado entiendo que es parte de la Unidad de Inteligencia, no sé, es algo que más bien Carabineros tiene que explicar, los procedimientos, si eso está permitido o no, hay una Ley de Inteligencia que entiendo que así avala, cuáles son los límites de eso, yo no lo tengo claro”, expresó.

“Me parece grave de alguna manera que la persona esté incitando o es él que provoca que finalmente la gente vaya… o sea, él es el causante de la violencia. Me parece gravísimo, porque el objetivo más bien es descubrir quiénes son y meterse dentro de la organización, para ver cómo funciona… supongo que ese es el objetivo”, destacó.

“A mí me preocupa más qué es lo que ha pasado antes de eso, porque en la práctica si se ocupó esa técnica u otra es porque ahí estaba ocurriendo un problema ya hace tiempo. Estamos hablando de novimienbre del año pasado, donde tenemos más de 130 ataques a la comisaría, lo que hace que muchos vecinos de ese sector estaban viviendo noche de terror hace casi un año, entonces uno dice cómo resolvemos esto, porque la gente no podía dormir”, sostuvo Leitao.

“Habían balazos, bombas molotov, fuegos artificiales, ataques permanentes; y la respuesta de Carabineros también: bombas lacrimógenas, lanza aguas, etcétera. Entonces era insufrible, y los vecinos nos decían ‘que esto pare, por favor'”, agregó.

“Independientemente que uno tenga el derecho a manifestarse, porque esto parte de una manifestación más masiva, y finalmente se fue aislando, porque terminó siendo tan violento, que la gente también se empezó a aislar a esta gente que estaba atacando la comisaría, porque no era ese el objetivo principal”, explicó.

“Hay gente que ha vivido la violencia durante años”

“Si no es este el momento para poner el foco de atención en cosas que hace tiempo nosotros venimos diciendo, que de alguna manera provocan el estallido social, pero cosas que están generando niveles de violencia hace tiempo (…) En Peñalolén hay gente que ha vivido la violencia durante años“, destacó la alcaldesa.

“Al final todo el presupuesto, todo lo que se hace, está vinculado al control y fiscalización, y nada a la prevención. Aquí se invierte 90-10. ¿Y cuál es el error de eso? Aquí no basta con pedirle a la política, a los representantes, que condenen la violencia, porque ese es el piso del subterráneo. Condenarla es como para decir ‘ya, haber, quiénes estamos de acuerdo con que esto no nos gusta, no lo aprobamos’. Pero después hagámonos cargo de la violencia“, indicó.

“Las palabras del ministro del Interior no aportan mucho, porque en ese sentido siendo también como ‘ustedes son los buenos y los otros son los malos’, y resulta que aquí tenemos un fenómeno”, expuso.

“Si este no es el momento para poner en la agenda política una verdadera preocupación e intención de abordar de manera eficiente un fenómeno que se viene viviendo hace tiempo, vamos a fracasar. Podemos aprobar el plebiscito, una nueva Constitución, y así y todo no basta con establecer los derechos en una Constitución, hay que ejercerlos“, manifestó.

“El derecho a vivir en un entorno sin violencia es un derecho humano (…) Hagámonos cargo“, finalizó.