Ministro de Defensa descartó que funcionario de La Armada detenido haya estado realizando labores de inteligencia: “No es un infiltrado”

Claro y tajante fue el ministro de Defensa, Mario Desbordes, este lunes en ADN Hoy para descartar que el funcionario de La Armada que fue detenido este domingo en las inmediaciones de la iglesia institucional de Carabineros en medio de los desórdenes que se realizaban en el lugar, haya estado infiltrado.

Al respecto, indicó que “La Armada desde le momento uno entregó todos los antecedentes. Descarto que se trate de alguien que haya estado realizando labores de inteligencia, que haya estado infiltrado“, dijo el ministro.

Además explicó que “que era del área de inteligencia, eso es falso, es mentir descaradamente. El funcionario es un mecánico de aviación de Concón que estaba en su día de franco, no es un infiltrado, no se le infiltró en acciones de inteligencia de ningún estilo. Habrá que determinar si fue en una acción pacífica que esta al filo, y si estuvo en alguna cuestión violenta, se trata de un cabo, no es un soldado conscripto, es un funcionario de planta y eso es lo duro para la institución en este caso”.

Desbordes además reiteró lo que ha señalado el gobierno en torno a condenar la violencia, indicando que no le parecen los dichos de personas que quieran atribuir a la opción “Apruebo” del plebiscito los hechos violentos sucedidos este domingo en el primer aniversario del estallido social.

“Sabían estos anarquistas, las imágenes son muy claras, estos grupos se identifican con esa corriente. Obviamente que impacta, nadie puede quitarle gravedad al incendio de dos iglesias. Es evidente que no se trata de gente que estaba por el Apruebo, esta gente quiere frustrar el proceso constituyente, no son del Apruebo ni del Rechazo, quieren echar abajo la República, no el gobierno”, puntualizó el ministro.