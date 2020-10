Presidente Piñera sostendrá reunión virtual previa al 18 de octubre con exMandatarios Lagos y Frei este viernes

El Presidente Sebastián Piñera sostendrá durante la mañana de este viernes una reunión virtual con los exMandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ad portas del 18 de octubre.

La ex Jefa de Estado, Michelle Bachelet, no será parte del encuentro, debido a que no logró coincidir por temas de agenda.

Cabe destacar que este domingo se cumple un año del estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre, y según se ha indicado.

Hasta ahora no se ha confirmado si el Presidente Piñera entregará un mensaje. Voces al interior de La Moneda indican que finalmente no entregaría un discurso.