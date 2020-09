Ministro Paris y participación de pacientes Covid en el plebiscito: “No se puede negar el derecho a votar, pero también tenemos que respetar el derecho a la salud”

Durante esta jornada, y en el marco de su visita a la región de los Ríos, el ministro de Salud, Enrique Paris, entregó su respaldo al Servel, y aclaró que, en caso de que una persona que no sepa que es Covid positivo asista a las urnas el día del plebiscito, deberá respetarse su derecho a sufragar.

“Si llega una persona a votar y se detecta que está con fiebre o que está enferma, desgraciadamente nosotros tenemos que dejarla votar. El voto es un derecho constitucional y después se tomarán las medidas sanitarias correspondientes”, señaló el jefe ministerial.

Asimismo, el ministro Paris agregó que “la persona que está enferma, no puede ir a votar. Aleatoriamente, los carabineros verificarán con su sistema de información si la persona, en relación a su rut, tiene Covid positivo o no. Obviamente no se puede negar el derecho a votar, pero también tenemos que respetar el derecho a la salud, el derecho a la vida”.

En tanto, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que, si bien, una persona con coronavirus podrá ejercer su derecho a sufragar en el plebiscito, en caso de ser descubierta en el local de vocación, será sancionada y podría ser detenida por violar las normas sanitarias.