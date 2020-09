Doctor en neurociencia: “Lo mejor es eliminar los cambios de horario completamente”

El doctor en neurociencia y académico de la Universidad de Valparaíso, Jown Ewer, afirmó en ADN Hoy que “lo mejor es eliminar los cambios de horario completamente”.

Según lo programado, la medianoche entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, los relojes deben adelantarse una hora, salvo en la región de Magallanes.

Ewer afirmó que “la mayoría del mundo” va en la dirección de eliminar el cambio de horario para “quedarse con el tiempo estándar, “que se parece más al horario de invierno”.

“La mayoría de los países del mundo no tienen cambio de horario. Siempre fueron mayoría”, dijo.

“Biológicamente es importante que el sol salga, más o menos, a la hora que la mayoría de las personas tienen que levantarse, porque ahí uno se despierta naturalmente, sin despertador. Al momento que tienes que poner despertador, quiere decir que estás recortando tu sueño”, agregó.

El experto afirmó que en 2015 se realizó un estudio que refutó el argumento de ahorro de energía como justificación para cambiar la hora. “No hay ahorro de energía. En todo el mundo se sabe, simplemente porque la mayoría de la luz eléctrica no se usa en iluminación. La mayoría de la energía eléctrica se usa en maquinaria y eso no tiene horario”, afirmó.