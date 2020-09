¿Hay aguinaldo? El 91% de los trabajadores espera recibir algún bono

A pesar de la pandemia, se siguen contando los días que quedan para las Fiestas Patrias y si bien este 2020 las fondas y las celebraciones no se realizarán como en años anteriores, el aguinaldo sigue siendo un tema esencial para los trabajadores.

Así lo demostró la encuesta realizada por Laborum.com, en la que el 91% de los colaboradores señaló que, a pesar de la situación actual del país, están interesados en el bono. Sin embargo, el 44,9% entendería si es que su empresa no puede entregar el mismo beneficio que años anteriores.

El interés de los trabajadores por recibir el clásico aguinaldo es tanto que señalaron que podrían negociar otra alternativa. Entre las opciones, está en primer lugar, un día libre con un 47% y luego que se les diera menos dinero con un 38%. Por último, un pequeño porcentaje (15%) no aceptaría ningún cambio.

María Jesús García-Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com, comentó que “las empresas no deben olvidar que, según la Dirección del Trabajo, luego de entregar un aguinaldo por más de dos años consecutivos, este se vuelve en un derecho del trabajador. Por lo mismo, hacemos un llamado a la negociación en caso de estar complicados, dejando de lado una toma de decisión unilateral”.

Si bien, quedan menos de dos semanas para el feriado nacional, el 92% aseguró que aún no sabe si su organización entregará o no el aguinaldo. Además, por la misma incertidumbre y la situación económica del país, el 70% cree que no recibirá nada.

En caso de recibir el bono, el 90% de las personas asegura que le gustaría que fuese en efectivo. Luego, el 4,5% en gift card y al mismo nivel la entrega de una canasta familiar.

Por último, la primera necesidad es hacer uso del aguinaldo es en alimentación (36%), luego en pago de deudas (28%) y con un 21% en ahorros.

“Hoy, el ahorro y pago de cuentas son son fundamentales, por lo que esperamos que todas las personas puedan recibir el aguinaldo”, agregó García-Huidobro.