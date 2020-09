Andrea Molina prepara su regreso: “Se han comunicado conmigo de Chile Vamos en general para ofrecerme varios cargos”

Andrea Molina, tras perder la elección senatorial por Valparaíso en 2017, piensa en regresar a la política. La alcaldía de Vitacura es uno de los objetivos que estudia.

“Se han comunicado conmigo de Chile Vamos en general para ofrecerme varios cargos y propuestas. Es muy satisfactorio que piensen en que sigo siendo una persona valiosa y sobre todo ahora, con tantas elecciones por delante y tantos cargos por definir”, dijo a La Tercera.

“Ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura. Conversé con Raúl Torrealba, con el respeto que me merece y por los años que nos conocemos desde mucho antes de ser diputada. Conozco a la mayoría de los alcaldes de las comunas vecinas, a sus diputados y senadores. Pero también ha habido otras propuestas y conversaciones, como Macul, San Bernardo y comunas de la Quinta Región. No hay nada cerrado por ahora”, agregó.

Sobre la opción de entrar a militar a RN para competir por Vitacura, tras no afiliarse a la UDI otra vez en 2019, afirmó: “Por ahora yo soy de Chile Vamos y empatizo con sus principios y valores, y eso me hace sentirme más libre, sentir que no estoy traicionando a nadie ni estoy pasando a llevar a nadie”.

En relación al plebiscito constituyente, la exdiputada explicó que aún no decide si optará por el Apruebo o por el Rechazo. “Estoy pensándolo muy bien, porque justamente todo esto que ha pasado a muchos nos ha hecho detenernos a pensar y cuestionar muchas cosas. Yo creo que tienen que haber cambios, quizás no es el minuto por todo lo que ha pasado. Pero si hay que hacerlos, hay que sumarse y no restar. Ya estamos suficientemente golpeados para seguir golpeándonos”, dijo.