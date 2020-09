Fedesur rechazó que haya desabastecimiento producto del paro y reiteró que propuesta del gobierno “son migajas”

El presidente de la Federación de camioneros del sur (Fedesur), José Villagrán, rechazó en ADN Hoy que haya desabastecimiento de combustible en algunas regiones producto del paro de transportistas que se realiza desde el jueves pasado en el país, y reiteró que no aceptaron la propuesta de acuerdo del gobierno debido a que “son migajas”.

“La gente nuestra que nos viene a decir no es tan así, aquí las grandes empresas dirigen al país, qué hicieron, en forma inmediata tres turnos van a abastecer a todo el país (…) No hay desabastecimiento, está todo abastecido“, dijo Villagrán, pese a las imágenes que se han visto en varias estaciones de servicio en ciudades del sur, con largas filas y venta controlada de combustible.

En tanto, sobre la propuesta del gobierno que ayer fue rechazada, Villagrán señaló que “son migajas, nosotros queremos que se restablezca el Estado de Derecho, tienen que devolver las atribuciones a Carabineros (…) Que sean propuestas legales, porque le ponen urgencia hoy día y mañana le sacan la urgencia. Queremos que se firme un documento con fechas fijas, que lo firme el Presidente y el Parlamento“.

El dirigente gremial también rechazó las imágenes de camioneros en paro que se viralizaron por redes sociales durante la mañana de este martes, donde aparecen bailando junto a mujeres con poca ropa, señalando que “me parece terriblemente mal, no sé por qué estaban esos conductores ahí, lo que pasó no lo aceptamos“.

También lamentó la muerte de una persona a la altura de Curicó, quien fue atropellado por un camión que trasladaba medicinas de Cenabast.