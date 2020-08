Diputado Walker: Si el ministro del Interior no invoca la Ley de Seguridad del Estado, se expone a una acusación constitucional

Luego de que el líder gremial de Fedesur, José Villagrán, anunciara el rechazo de la última propuesta del Gobierno para deponer el paro, y que se radicalizaría la movilización, parlamentarios de oposición exigieron al Gobierno que aplique la Ley de Seguridad del Estado en contra de camioneros que están cortando las rutas y desabasteciendo de combustibles algunas localidades del sur de Chile.

Así lo expresó el diputado PPD, Raúl Soto. “Tampoco puede el ministro mirar para el techo y dejar de aplicar la ley ante las amenazas y el incumplimiento flagrante de la legislación chilena por parte de este gremio. Y si hay que aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, nosotros pedimos que eso se haga“, señaló.

En tanto su par de la Democracia Cristiana, Matías Walker, fue más allá y sostuvo que si no se aplica la legislación en contra de los transportistas, el ministro del Interior podría ser acusado constitucionalmente. “Si el ministro del Interior, Víctor Pérez, no invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, no se preocupa de restablecer el imperio del derecho, se expone a una acusación constitucional por infracción a la ley y a la Constitución”, afirmó el parlamentario.

Hace algunas horas, el titular de Interior aseguró que utilizarán todas las herramientas legales que puedan para que termine el paro, incluyendo la Ley de Seguridad Interior del Estado.