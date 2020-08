“Es absolutamente inviable”: Ministro del Interior respondió a la propuesta del Servel para implementar voto domiciliario en el plebiscito

Este jueves, desde el Gobierno respondieron a la propuesta del Servicio Electoral (Servel) de instaurar el voto domiciliario para que las personas con Covid-19 puedan participar en el plebiscito de octubre. A esto se suma el emplazamiento de un grupo de senadores de oposición al Ejecutivo para permitir estas alternativas.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez, remarcó que la opción de un voto a domicilio es “inviable” debido a la cantidad de tiempo que falta para que se realice el plebiscito.

“Llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral, a 60 o 65 días de un acto electoral, es absolutamente inviable y eso concordamos con el Servel”, sostuvo el jefe de gabinete.

Agregó que “sí le podemos asegurar que para la elección del 11 de abril va a haber y están resueltas esas situaciones, porque tenemos un tiempo suficiente para discutir los proyectos de ley, para que el Congreso y la ciudadanía los analiza con detención, con calma y con rigor, para que cuando se aplique no existe ninguna dificultad”.

Además, subrayó que “una legislación de esa materia, que es tan sensible como un acto electoral, la certeza de la confidencialidad del voto, como es el hecho de que pueda influir o no en el resultado electoral, en el espacio que tenemos de aquí a la fecha del Plebiscito, es no viable poder discutirlo con la profundidad que requiere“.

Similar opinión tuvo el titular de la Segpres, Cristián Monckeberg: “Lo hemos conversado con el Servicio Electoral. Desde el punto de vista práctico, siempre es posible dictar una ley, pero estamos a menos de 60 días de la elección, y la ley puede ser a lo mejor el mecanismo más fácil de llevar adelante”.

“El tema es implementar ese procedimiento, porque el voto tiene que ser secreto, y nosotros tenemos un sistema electoral que ha funcionado de manera impecable durante los últimos años, donde incluso diferencia de un voto por mesa no ha traído ninguna discusión”, subrayó el secretario de Estado.