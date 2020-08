Senadores de oposición emplazaron al Gobierno para que personas con Covid-19 puedan votar en el plebiscito

Ante el temor frente al aumento de los casos de Covid-19, el Servicio Electoral (Servel) se encuentra analizando opciones para que las personas contagiadas puedan participar del plebiscito.

Entre las ideas que se barajan está, por ejemplo, llevar las papeletas hasta los domicilios, aunque también reconocen que, de no ser así y de no haber una solución, cerca de 15 mil personas no podrían participar del referéndum, principalmente los casos activos.

Al respecto, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, emplazó al ejecutivo para adoptar los mecanismos tecnológicos que permitan que tanto las personas contagiadas como privados de libertad participar del plebiscito.

“Como senadores de oposición hemos realizado una declaración pública solicitando al Gobierno, al Servel y a la autoridad sanitaria que coordinen en el más breve plazo todas las medidas que garanticen el voto de las personas contagiadas con Covid-19, ya sea que estén con cuarentena en sus casas o en residencias sanitarias”, señaló.

“La enfermedad no puede ser un obstáculo para ejercer el derecho a voto. En distintos países del mundo se han experimentado elecciones en contexto de pandemia y se garantiza el derecho a voto de las personas enfermas. Lo mismo debe hacerse con personas privadas de libertad“, prosiguió el senador.

Los expertos han recomendado evitar las aglomeraciones el día del plebiscito, sobre todo en la hora peak de votación, que se produce a la hora de almuerzo, flanco abierto que deberá solucionar la autoridad sanitaria.