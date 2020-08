Ganadora del Premio Mujer Impacta 2020 logró empujar un centro oncológico en La Serena: “Con el cáncer, no hay bolsillo que aguante”

Esta semana, Elena Bolados recibió su Premio Mujer Impacta 2020. “Nunca me imaginé que iba a levantar este tema como bandera de lucha” expresó en Ciudadano ADN a propósito de su trabajo por los niños con cáncer en la región de Coquimbo, donde reside.

Elena vivió la muerte de su sobrino y ahijado por cáncer (“uno de los más agresivos en los niños”, contó) desde muy cerca, ya que fue ella quien decidió cuidarlo y ayudarlo en sus traslados desde La Serena, donde no existía un centro oncológico para sus tratamientos, hasta Santiago. Así, se dio cuenta lo difícil que es para una persona de región poder tratarse, y se motivó para empujar la creación de un centro oncológico para adultos y niños, que logro aprobarse para su construcción el año 2018, y se espera que esté terminado para 2024.

“Nunca derramé una lágrima, porque lo mío era evidenciar la realidad de los niños oncológicos, pero no desde la pena”, confesó sobre su proceso, que incluyó golpear diversas puertas de autoridades. Una de las que fueron claves para materializar su proyecto, reconoció, fue el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

Estamos felices: @elenabolados obtuvo el Premio Región Mujer Impacta Coquimbo y se incorpora a nuestra Red Mujer Impacta! ¡Bienvenida!https://t.co/NBPZYU4wWl — Mujer Impacta (@MujerImpacta) August 26, 2020

“Un diagnóstico de cáncer a todos nos aniquila como persona, pero las mamás que son fuertes y guerreras acompañan a sus hijos”, expresó Elena, recordando su experiencia. “Cuando Vicente tuvo que viajar a Santiago a tratarse, mi hermana y mi cuñado se fueron para allá con él, la familia se dividió y no todos tienen ayuda. Muchas mamás quedan solas, pierden los trabajos. Lo único que queremos es traernos a nuestros niños a la casa. Pero cuando nos trajimos a Vicente no teníamos nada. Y también necesitaba alguien que me contuviera a mí, porque yo era el eje de mi familia. Y en ese momento yo estuve sola”.

El niño, tras su tiempo de tratamiento, se enfermó gravemente un domingo en la noche, y murió el martes en la mañana. “Imagínate, sus padres, tíos, abuelos, esperando que se lo llevara el Señor. No es la forma en que un niño tiene que fallecer. Eso fue lo que tuvimos que evidenciar en las autoridades, porque el cáncer infantil es un tema que no se hablaba aquí”, contó Elena sobre el duro proceso que ella y los suyos tuvieron que experimentar.

Sin embargo, con el nuevo centro oncológico, espera que su experiencia no se repita en otras familias. El espacio estará anexo al nuevo Hospital de La Serena, y se dará tratamiento al 90% de niños y adultos. “Imagínese, los adultos también salieron favorecidos con este movimiento que hicimos”, contó Elena. El proceso de licitación e inicio de la construcción está detenido producto de la pandemia, pero la fecha tope sigue siendo 2024.

Elena representa a 200 niños con cáncer de su región, y desde que es activista ha visto morir a 90 de ellos. Ella es auxiliar de aseo de las carreras de salud de la Universidad Pedro de Valdivia de su zona, pero desde marzo está con Ley de Protección del Empleo. Con el cáncer, enfatizó, “no hay bolsillo que aguante. Seas profesional o temporero, no da para llevar una enfermedad así de nefasta”.