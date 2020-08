Fabiola Campillai: “La persona que me disparó sigue en sus labores como si nada”

Ha pasado casi nueve meses desde que Fabiola Campillai quedó ciega tras recibir un impacto de bomba lacrimógena en las cercanías de su hogar en San Bernardo, en el contexto del estallido social. Desde entonces, la mujer ha ofrecido contadas entrevistas a los medios de comunicación para exponer su caso y las consecuencias que tuvo en su vida cotidiana la pérdida total de su visión.

En conversación con el canal de YouTube República Dinosauria, Campillai revivió los hechos y aseguró que el 26 de noviembre de 2019 no hubo protestas en su sector. También afirmó que sólo recibió el apoyo de los médicos y de su familia y que no hubo “nadie del Gobierno”.

“Día a día tratamos de salir adelante, de aprender cosas nuevas. No he podido hacer mi rehabilitación por el tema de la pandemia, pero sí trato acá en la casita de hacer algunas cosas, ayudar, tratar de hacer lo que hacía antes. En estos momentos estoy descansando para cuando se venga mi rehabilitación y mi otra operación. Aquí, feliz con mi familia, regaloneando harto por los meses en que no estuve aquí”, expresó la mujer.

Campillai también habló de sus proyecciones, entre ellas, volver a estudiar: “Creo que voy a entrar a estudiar trabajo social, para ser asistente social, es lo que me gusta. Y para allá vamos, a tratar de lograr eso”.

Respecto de cómo ha vivido la pandemia, detalló que “he tenido no sé si un poquito más de mala suerte. Estuvimos como familia con Covid, mi esposo me ha cuidado harto para que no nos enfermáramos, pero igual nos pasó. Él estuvo mal, en el hospital. Yo fui asintomática y estuvo bien difícil, porque ustedes saben que cuando hay enfermos de Covid no tienes información, no hay mucha información sobre la persona que está enferma. Gracias a Dios ya pasó y estamos bien de salud ahora”.

Sobre la parte económica, Campillai reveló que le están pagando sus licencias: “Todos los meses he tenido mi dinero, más el trabajo de mi esposo. Así que no nos ha faltado para comer ni para costear nuestra salud. Igual también hay mucho apoyo de la gente, muchos particulares que nos han apoyado harto, que nos han ayudado tanto emocionalmente como un terapeuta ocupacional, mi psicólogo, nuestras abogadas también han sido principales en nuestra recuperación”.

No sólo ha recibido apoyo en Chile y el extranjero, sino también del entorno de Gustavo Gatica, quien también perdió la visión de ambos ojos producto de un impacto en su rostro.

Consultada sobre la investigación judicial en torno a su caso, Campillai afirmó que “sólo pedir que esta investigación ya termine, que haya un poquito de rapidez en esto, porque todavía no termina, por ende todavía no puede haber un juicio. Sobre la persona que me disparó, la verdad es que no hemos sabido mucho, solamente que sigue en sus labores como si nada, mientras tanto día a día trato de salir adelante y de volver a aprender todo lo que ya sabía“.

“Es como volver a nacer y es una rabia enorme que siga en sus labores como si jamás hubiera hecho nada. No sé si tomarlo como… una burla. Es terrible seguir pensando que sigue en sus labores mientras yo estoy aquí todos los días luchando para salir adelante”, sentenció.

Sobre el video clave que surgió en las indagatorias y que modificó el curso del sumario interno de Carabineros, Campillai subrayó que “para mí es muy importante y espero que para la Fiscalía también lo sea, para que en el juicio sea importante. Es lo único que espero“.

Puedes ver la entrevista completa aquí: