Sebastián Caiceo, de beneficiario de World Vision a trabajador social en Cerro Navia: “Fue conocer mis primeros libros y usar los computadores por primera vez”

La campaña “Alimentando Corazones”, de World Vision, sigue buscando llevar apoyo en alimentos a quienes más lo necesitan, junto con incentivar la “crianza basada en la ternura”.

Y uno de los que ha estado históricamente vinculado con la organización es Sebastián Caiceo, hoy jefe de la Oficina de la Juventud en Cerro Navia. “Mi vínculo con World Vision es muy antiguo, cuando estudiaba en un colegio del barrio que tenía un centro comunitario con una biblioteca popular. Fue conocer mis primeros libros y usar los computadores por primera vez. World Vision siempre estuvo presente mandándonos cuadernos, lápices y ropa”, contó en entrevista con Ciudadano ADN.

Sebastián estudió Administración Pública, y ahora, en su nuevo cargo, se reencontró con World Vision, que trabaja en la comuna: según contó, hace poco donaron un kit de higiene para mujeres de la zona afectadas por la crisis social y sanitaria, además de hacer talleres en prevención de auxilios para los jóvenes, además de los tradicionales de formación cívica. “Viví World Vision como usuario patrocinado y ahora desde acá”, contó Sebastián.

Desde niño, Sebastián tuvo la influencia familiar del trabajo al servicio de la comunidad. Ahí se convirtió en presidente del centro de alumnos de los Salesianos. Hoy día, cuenta, está trabajando en labores que “quizás no son de mi oficina”, como armar cajas de alimentos. “Desde niño World Vision fue clave en eso. Recibí lo que hoy estoy gestando”.

Además, junto con sus vecinos está levantando una campaña solidaria propia. Para Sebastián, “la pandemia nos ha demostrado que es necesario volver a ser comunidad. Hay que volver a la antigua, a organizarnos, a pensar en el del lado. Nos habíamos olvidado que vivimos en comunidad. Y las instituciones píblicas tienen que ponerse al servicio de esa causa”.

Una crisis en la que no podemos olvidar que “los niños son los afectados invisibles, quizás no hablan mucho, pero están viviendo esto en carne propia, ven afligidos a sus padres que han tenido que quedarse en la casa”. En Cerro Navia, cuenta, se viven “situaciones bien complejas de vulneración de derechos”. Por eso, la solución pasa necesariamente por “ver a los niños como sujetos de derecho, no solamente regalarle un dulce para el día del niño. El cariño tiene que ser constante, pero también tienen que estar en las políticas públicas, hacer que se sientan parte de la sociedad”.

Este fin de semana clave, que se celebra el Día del Niño, será clave, y las ayudas de instituciones como World Vision ya están en marcha. “Doy fe que toda la ayuda está llegando a familia que lo necesitan mucho”, enfatizó Sebastián, quien cree que “esta crisis aparte de ser sanitaria es social. La peor pandemia no es el coronavirus, sino la violencia contra las mujeres y la vulneración de derechos a los niños”.

