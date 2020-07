Helicóptero cayó en estacionamiento a un costado de hospital Roberto del Río

Un helicóptero cayó la mañana de este viernes en un estacionamiento que se encuentra a un costado del hospital de niños Roberto del Río, ubicado en la comuna de Independencia.

Las causas del accidente se desconocen mientras que preliminarmente se informó que el piloto de la aeronave quedó lesionado siendo trasladado sin pérdida de consciencia al Hospital San José, que está a un costado del lugar del accidente.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó a través de su cuenta en Twitter que “me comuniqué con la directora del hospital Roberto del Río, me informa que no hay pacientes ni funcionarios afectados a propósito de este accidente. Esto se produjo en un estacionamiento particular al lado del hospital”.

En el sitio trabajan bomberos y personal de emergencia.

