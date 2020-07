Director del Senama explica en detalle los permisos para adultos mayores: “Ellos han sido los más responsables con la pandemia”

A partir de este sábado 25 de julio, los mayores de 75 años -en cuarentena en todo el país desde mayo- podrán salir a caminar durante una hora al día, tres veces a la semana. Un anuncio que ha sido “bien valorado por parte de ellos”, según expresó en conversación con Ciudadano ADN el director nacional del Servicio de Adulto Mayor (Senama), Octavio Vergara, quien también hizo frente a las críticas a la decisión. “Pasa mucho que es otra la gente la que le pone la voz al adulto mayor y eso no es menor. La gente que critica no necesariamente los está escuchando. Uno de los temas que más vulnera es no tener voz”.

Según Vergara, muchos adultos mayores llamaron al Fono Mayor (800 400 035, servicio gratuito y disponible de lunes a viernes) agradeciendo la medida o preguntándonos como se aplicaba. “Han sido los más responsables en tiempos de pandemia”, enfatizó.

La medida, explicó la autoridad, ya regía en las regiones Aysén y Los Ríos -que están en la etapa 3 y 4 del plan “Paso a Paso”-, por lo que ahora aplica para todas las demás, que parten con la etapa 1 y 2. Los horarios son entre las 10:00 y 12:00, los días lunes, jueves y sábado, y para salir basta con el carnet de identidad. Las mismas condiciones se aplican en caso de que el adulto mayor requiera un acompañante, el que puede no ser familiar ni vivir en el mismo domicilio.

Esta medida “se suma a las que ya existen, pero no invalida las otras”. Según aclaró Vergara, si los adultos mayores quieren ir a comprar al supermercado, deben pedir la autorización a Comisaría Virtual. Si incumplen esa obligación, Carabineros puede fiscalizar y sancionar. “Esta medida tiene un fin específico que es salir a caminar”.

Del mismo modo, deberán seguir manteniendo las normas sanitarias como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. “Esto no significa que puedan juntarse con otros adultos mayores sin tener el permiso”. También siguen vigentes el uso de mascarillas, y las medidas de seguridad al regresar al domicilio, como sacarse los zapatos y lavado de manos. “Todas esas medidas de seguridad son sumamente importantes”, recalcó Vergara.

El director del Senama subrayó que las personas mayores “son de una generosidad y una cultura cívica muy por sobre el resto de la población”, destacando su responsabilidad durante la pandemia. Por eso, no tiene ninguna duda de que la medida “será bien recibida y manejada por parte de ellos. Son los primeros que se han preocupado. Otros terminan rompiendo la normativa o haciendo fiestas”.

Quizás esa responsabilidad tiene que ver con que la enfermedad ha sido “especialmente agresiva” con los adultos mayores, quienes “no son los que más se contagian, pero sí enferman grave y son la gran mayoría de los que fallecen”. Esto, aunque los hogares de ancianos son espacios donde la enfermedad se mantiene bajo cierto control, a diferencia de países como España y Canadá, donde las cifras son dramáticas: el 82% de los fallecidos mueren en estos hogares. En Chile, en cambio, es menos del 15% del total, “porque acá hay una realidad que tiene que ver con otras enfermedades”.