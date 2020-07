Productores locales en alerta por venta de medicamentos no autorizados: “No hay que buscar el atajo, porque el riesgo puede llegar a ser fatal”

En los últimos días hemos visto casos de venta de medicamentos que no cuentan con las autorizaciones pertinentes. Una situación que combina negocios ilegales con productos falsificados, y que preocupa a los productores del rubro. “Son dos problemas que ponen en riesgo la salud de los pacientes”, aseguró en Ciudadano ADN el vicepresidente ejecutivo de los productores locales de medicamentos (Prolmed), Jean-Jacques Duhart.

Un fenómeno que atribuye a “la propia emergencia sanitaria, la pandemia y el encierro, que han agudizado problemas de ansiedad y angustia”, así como a “las dificultades de las personas para poder acceder a sus médicos y a sus recetas”. Sin embargo, Duhart asegura que la venta irregular de medicamentos está “relativamente acotada en Chile” en comparación con otros países de la región.

Por eso, asegura el dirigente, la solución pasa por varios frentes. “Reforzar fiscalización de farmacias, investigar ventas por internet, y sancionar a los responsables”. Pero a la vez, también es importante “atender el problema de fondo”, ofreciendo soluciones seguras para las personas con circulación limitada, como fomentar el uso de recetas médicas electrónicas, “debidamente certificadas por los responsables sanitarios”, o acceder a la medicina a distancia. “La autoridad tiene un tema pendiente en establecer reglas para desarrollar de buena forma y segura estas nuevas herramientas”, aseguró Duhart.

Otro flanco que está en manos de la autoridad es el desarrollo de campañas educativas, para reforzar el mensaje de que “cuando se trata de medicamentos, siempre hay un riesgo asociado. Ninguno es inocuo. Por eso el llamado es a evitar la automedicación y ceñirse a las normas”. Burlar la norma, según Duhart, “no tiene sentido, es afectarse a sí mismo. No hay que buscar el atajo, porque el riesgo puede llegar a ser fatal. Hay que entender que muchas veces lo barato puede terminar siendo muy caro y muy peligroso”.

Sin embargo, Duhart insiste en que no hay política pública ni resguardo que se pueda tomar desde la autoridad, “si no va de la mano con la responsabilidad. Somos adultos. Cada uno tiene que poner su parte y no ser ingenuo. Es importante atender las recomendaciones profesionales y los procedimientos establecidos. Dárselas de creativo o pasarse de listo puede hacer salir el tiro por la culata”.

El dirigente también procuró despejar dudas sobre los precios de los medicamentos en Chile, habitualmente señalados como caros en comparación con otros países. “Nuestros asociados son laboratorios que fundamentalmente producen genéricos y genéricos de marca, con alto estándar de calidad. En todos los estudios comparados, Chile tiene precios en promedio, o de los más bajos de la región”. En algunos casos, explicó, los medicamentos de costo elevado son “productos importados”. Además, insistió en que “en Chile falta mejorar la cobertura de los seguros de salud. A diferencia de lo que ocurre en Argentina o Colombia, el precio es pagado por el propio seguro, llámese Fonasa o Isapre”.