Director Activa Research y encuesta sobre el retiro de fondos de AFP: “La ciudadanía lo ve como una opción valida”

Este lunes por la mañana, la consultora Activa Research publicó la encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a la primera quincena de julio, la cual entregó interesantes resultados en torno a temas de contingencia, como por ejemplo el debate con respecto al retiro de fondos de pensiones.

En ello, la medición reveló que un 75,2% prefiere realizar el retiro del 10% de las AFP; algo que fue abordado por el director de la consultora, Ramón Cavieres “consultamos sobre el retiro de los fondos comparativamente con el plan de protección de clase media del Gobierno, y más del 70% opta por el retiro de los fondos AFP. Ahora el retiro de los fondos como tal es una opción que mantiene el apoyo de hace semanas“, dijo en conversación con ADN Hoy.

“Es una opción valida. Ahora hay que ponerlo en el contexto dada la crisis económica que tiene la ciudadanía en el día, particularmente los segmentos medios y medios bajos, donde las necesidades básicas son inmediatas, por lo tanto cualquier tema que tenga que ver con liquidez, con acceder a ciertas cosas que eventualmente se le consideran ahorros personales, la ciudadanía lo ve como una opción válida“, aseguró Cavieres.

En ello, Cavieres aseguró que “primero, no necesariamente lo que esté de acuerdo la opinión publica significa que sea una buena política pública. Claramente los ahorros destinados a pensiones no es una buena decisión, evidentemente usarlos para el consumo inmediato es es claro, sin embargo, es tal la necesidad que tiene la población por la crisis financiera que lo ven como una opción válida”, comentó.

“Sobre todo cuando la reacción del Gobierno no ha sido rápida, no se ha palpado, no ha llegado la ayuda y esa ayuda que puede existir tiene que ver más que nada con un tema de endeudamiento. La gente no ve otra salida, independiente de la posición ideológica que podemos tener”, complementó Cavieres.

En lo mismo, comentó que existe un problema en cómo ve la ciudadanía el manejo de las AFP “adicionalmente tiene que ver con la percepción del sistema de AFP en general, por lo que la gente no visualiza tampoco que el impacto a futuro puede ser tan grande dado que ya las pensiones van a ser bajas, hay un crítica al sistema de AFP“, dijo el director de Activa Research.