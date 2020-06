Fundación crea “jardines sanadores” para hospitales en medio de la pandemia: “En vez de un patio abandonado y sucio, ahora hay un jardín”

Fundación Inspira lleva 8 años trabajando en su proyecto de “jardines sanadores”, que busca entregar un espacio verde a lugares como los hospitales, apuntando “no solo a los enfermos, sino a la gente que trabaja en los hospitales”, según contó en Ciudadano ADN Loreto Lavín, representante de la fundación.

Lavín invitó a los auditores de Radio ADN a aportar con una planta inscribiéndose en el sitio web de la fundación, para luego, cuando llegue la primavera, entregarla e ir como voluntarios de la fundación a plantarla en un hospital “en agradecimiento a todo el trabajo de ellos”.

Sin embargo, aclaró Lavín, no todas las plantas sirven, y su evaluación quedará a criterio de los expertos de la fundación. “Hay plantas que no se pueden poner, porque en un hospital no se puede fumigar ni mover la tierra”, explicó. La fundación también cuenta con paisajistas que se encargan del diseño del jardín, que incluye líneas curvas y lugares de descanso, además de las plantas escogidas, todo con el fin de “que los enfermos siempre estén viendo colores”.

El Hospital Salvador, que fue “el primero que nos abrió la puerta”, el que ya cuenta con siete jardines de este tipo. Loreto Lavín contó que “en vez de un patio vacío, abandonado y a veces sucio, ahora hay un jardín y los funcionarios participan en su cuidado. Se hace el diseño en conjunto, y después lo riegan y lo plantan”. Sin embargo, la fundación no abandona el proyecto tras su plantación: una vez al mes un equipo de ellos se encarga de la mantención, porque “los jardines no se pueden dejar botados”.

Otra función de estos jardines “tiene que ver con el entorno en el cual un enfermo puede salir a pasear y mirar naturaleza”. Además, “es sanación, es tener un lugar donde recibir a tus parientes, y la gente alrededor cuidándolos necesitan salir a despejarse de tanta cosa tan dura que están viendo todos los días con los enfermos”.