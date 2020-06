Iván Torres ante la venta del edificio de TVN: “La televisión pública no debe desaparecer”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el meteorólogo Iván Torres para saber su opinión de la contingencia por el coronavirus y también de la actual situación de TVN.

Iván Torres se refirió a sus inicios y a que meteorólogo seguía en su juventud: “El único que estaba en mi época era Wily Duarte, así que no tenía más alternativas, ahora hay varios meteorólogos en televisión, pero en esa época el único era Wily Duarte, así que me llamaba la atención las cosas que el hacia, con poca información, pero igual se las arreglaba”.

Pese a llevar mucho tiempo en esta profesión, confesó que no era algo que tenía planificado: “Nunca lo pensé, yo estudié primero ingeniería y después apareció en el diario, que se necesitaban alumnos con todo el plan de ingeniería aprobado para formar meteorólogos. Lo encontré interesante y aquí estoy todavía”.

Torres, comentó varios mitos populares que hay en torno a los pronosticos diarios: “Lo de las hormigas es bien curioso, nosotros lo hemos estudiado y nunca llegamos a una conclusión, pero si hay algunos signos, los grillos en verano, cuando empiezan a cantar más rápido es porque la temperatura máxima al otro día va a ser mayor, en el campo cuando los caballos, los animales en general, se apiñan es porque van a venir tormentas fuertes”.

Torres lleva 25 años en TVN, un canal que está viviendo una complicada situación al poner en venta su edificio, algo que preocupa al histórico meteorólogo: “Si duele en el alma, pero yo no sé cual es la idea del ejecutivo, pero me imagino que si tu vas a vender, te vas a achicar y vas a seguir funcionando en otra parte, porque yo creo que la televisión publica no debe desaparecer, si estamos viendo la realidad, es un elefante enorme que tu no le estás dando uso”.

“Yo creo que vender no es mala idea, siempre y cuando tu continúas con tu programación en otra parte, en un sector más chico, yo creo que esto hay que continuarlo, pero hay que ajustarse a lo que estamos viviendo ahora”, agregó Torres.

Finalmente, sobre las lluvias ocurridas en las últimas semanas durante la pandemia, manifestó que: “Estoy empezando a creer que esta pandemia ha evitado que contaminemos y que sigamos ensuciando el planeta y es muy curioso lo que está ocurriendo a nivel mundial. Estamos en presencia de lluvias que no se veían hace muchos años en 24 horas”.