Arturo Guerrero, de La Vega Central, tras vencer al coronavirus: “Esta es una peste maldita. Hubo cinco días en que lo único que quería era morirme”

El emblemático locatario y vocero de La Vega, Arturo Guerrero, conversó con Ciudadano ADN tras superar su infección por Covid-19. Sus palabras fueron lapidarias: “Esta enfermedad es peor que el demonio. Yo no caí al hospital, hubo 4 o 5 días que lo único que quería era morirme. Te dan una gran cantidad de síntomas que, cuando no lo has vivido, te desesperas. Se te arrebatan hasta los músculos. Esta es una peste maldita. Nadie que no la haya vivido la dimensiona”.

Hasta este momento, Guerrero no sabe cómo se contagió. “Si supiera, lo agarraría a palos”, asegura, explicando que “yo andaba por todos lados, y el bicho te pilla como te pilla. ¿Por qué los ministros se contagiaron si están sobreprotegidos hasta con guardaespaldas?”.

A sus 64 años, reflexiona sobre la importancia del autocuidado. “A lo mejor a los jóvenes no les pasa tanto, pero a los que tenemos más añitos nos pasa la cuenta de otra forma. Les recomiendo que hagan la cuarentena”.

En La Vega, un lugar que ha sido blanco de críticas por sus aglomeraciones, las medidas se han tomado, aseguró. “Tenemos dieciocho puertas, están funcionando seis. En la puerta tenemos carabineros, militares, se toma la temperatura. Cuando partió la pandemia el 5% de la gente usaba mascarilla. Hoy día la usa el 98%”. Y asegura que, desde el inicio de la pandemia, hay mucho menos público: “Yo vendía 100.000 pesos diarios. Hoy día vendo 20.000”.

Para él, el problema pasa por otro frente. “Si tú sales alrededor de La Vega, por Antonia López de Bello, está llena de migrantes. Pero eso no es La Vega. ¿Qué vas a hacer, los vas a agarrar a palos? Se hace una crítica de la tercera edad, pero no tienen que comer, ¿dónde van a comprar cosas más baratas?“. Por eso, asegura, las denuncias provienen de una mala intencionalidad. “Los años de circo me enseñaron a ser Tony. Creo que no está bien. Hemos hecho el esfuerzo más grande”.

Guerrero discrepa de las voces que aseguran que la gente no está respetando la cuarentena. “Los expertos dicen que el 30% de la población de la Región Metropolitana se ha quedado en la casa. Algo debe estar mal si bajé mis ventas de 100 a 20”, dice.

También, exculpa a los asistentes de La Vega en el aumento de los contagios. “La pandemia partió arriba, en el barrio alto, y se empezó a trasladar a grupos humanos de gente que vive hacinada. Y los antecedentes dicen que se necesitan 15 minutos de contacto para el contagio. La gente de La Vega no hace eso. Compra y ya”. Además, insiste en que “de los 7 millones y medio de habitantes de Santiago, ¿cuántos tienen que trabajar? Carabineros, basureros, periodistas, ministerios. Por lo menos 2 millones de personas. Si no entregamos la información correcta nosotros mismos nos estamos agarrando el dedo. Hay que explicarle a la gente con peras y manzanas qué es la pandemia. Si no nos cuidamos juntos estamos jodidos. Pone la medida que querái pero cuando querís comida y no tenis que comer, ¿qué haces?”.

Guerrero dice que él es uno de los privilegiados que ha podido cuidarse y cuidar a los suyos. “Gracias a Dios no soy rico, y tengo dos trabajadores que no les he bajado un peso”. En sus locales, insiste, “tomamos todas las medidas, hacemos desinfección a las cuatro de la tarde, tomamos la temperatura. Pero más allá no podemos hacer. Sobran los críticos pero me gustaría que los críticos trajeran soluciones”.