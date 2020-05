Desbordes por dichos de Mañalich: Me cuesta un poco entenderlo, el ministro de Salud debería saber los niveles de hacinamiento

En conversación con ADN Hoy, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, abordó el impacto del coronavirus Covid-19 en el país, partiendo por los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, acerca de su ignorancia en torno al hacinamiento de parte de la población chilena.

Al respecto, el parlamentario dijo que “me cuesta un poco entender los dichos del ministro“, considerando que “el ministro de Salud debería saber los niveles de hacinamiento. Por último, si uno viene de un grupo social que no pertenece a ese…pero llevamos años en donde los medios de comunicación hablan de hacinamiento”.

“Es una frase que me gustaría entender un poquito más. No creo que alguien en el cargo de un ministro no sepa lo que vive alguien hacinado o un migrante“, complementó Desbordes, profundizando en su extrañeza al poner de ejemplo los discursos del Presidente Piñera.

“Ha hablado varias veces de hacinamiento. Lo mismo la vocera, el ministro de Desarrollo Social, el de Vivienda. Muchos dijimos que había que tener cuidado con las cuarentenas generalizadas porque hay quienes no pueden estar en espacios pequeños (…). Se ha hablado mucho en los últimos meses, me cuesta entender”, expresó.

El presidente de RN comentó que si bien a su juicio “no es el minuto” como para pensar en un cambio en la cartera de Salud, es finalmente Piñera quien debe tomar la decisión.

“Da lo mismo si estamos en la mitad o al final (de la pandemia). Quiero entender mejor la frase antes de decir que habría que hacer un cambio. Quiero escuchar al Gobierno para saber a qué se refiere el ministro”, sostuvo.

Desbordes también manifestó que se deberán tomar otras medidas para enfrentar la pandemia, más allá de las que ya se han puesto en marcha.

“Vamos a tener que inyectarle recursos al seguro de desempleo. Hay muchas medidas urgentes que hay que tomar para ir en ayuda de las personas y luego de las PYME”, afirmó, añadiendo que si se rescatarán a las grandes empresas, se debe “tener cuidado con esos gestos“, a la hora de ver qué es lo que se le está comunicando a la gente.