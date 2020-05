Colmed y denuncia de funerarias: El problema no está en los certificados de defunción, está en que no estamos testeando a todos los fallecidos

El secretario general del Colegio Médico, Jose Miguel Bernucci, se refirió a la denuncia de funerarias sobre irregularidades en la entrega de fallecidos por coronavirus.

Cabe recordar que el dueño de la empresa Funeraria Castillo acusó que les entregan los cuerpos positivos con Covid-19 sin el certificado previo, pero que la situación cambia cuando hacen el retiro.

Al respecto, Bernucci explicó que “los pacientes, que aunque fallezcan, pero tienen el PCR tomado, ese dato del PCR tomado va a la Seremi y la Seremi le hace seguimiento“.

“Si ese paciente después aparece muerto, ese paciente se suma a la lista de fallecidos, en el fondo, por PCR“, detalló, agregando que luego las personas que hacen las estadísticas miran el certificado de defunción.

“Ahora, el problema son los pacientes que van a la urgencia, que son viejitos, y les dicen ‘ah, no, mire, usted sí está resfriado, puede que sea, puede que no, pero ¿sabe qué? no se va a morir, váyase para la casa’, y que no le toman el PCR“, ejemplificó Bernucci.

“Ese paciente cuando fallece en la casa, si no le ponen en el certificado que falleció por Covid-19, efectivamente, ninguna funeraria va a poder tomar las precauciones“, afirmó.

“La lista oficial de fallecidos no se hace con certificados de defunción. El problema no está en que los certificados se estén “falseando” o equivocándose, el problema está en que no estamos testeando a todos los fallecidos, por ejemplo, los fallecidos en la casa”, concluyó.