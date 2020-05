Encuentro entre Rocío y Leonardo marcó el inicio del receso de Verdades Ocultas

Las teleseries locales sin concluir debieron pausar indefinidamente sus grabaciones producto de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Una de ellas fue Verdades Ocultas, que ya lleva más de 700 capítulos al aire y no contaba con reservas para continuar su emisión. Por esta razón, este viernes emitió su último episodio antes de tomarse un receso.

Por supuesto, la teleserie de Mega dijo hasta pronto con una escena que generó gran impacto en sus seguidores: el encuentro entre Rocío (Camila Hirane) y Leonardo (Carlos Díaz), quien supuestamente estaba muerto y reapareció en la historia con una máscara que cubre la mitad de su rostro.

Tal como ha sido la tónica en el argumento, la protagonista llegó con una peluca, tenida de cuero y una pistola, con el fin de descubrir la verdadera identidad de El Santo. Lo que la abogada no sabía era que se trataba de un plan del propio Leonardo para encontrarse cara a cara con ella.

Hubo diversas reacciones no sólo en las redes sociales de los fanáticos de la teleserie, sino entre los propios actores del elenco. De hecho, Mega realizó una transmisión especial mediante Instagram para despedir la ficción.

Era eterna, mal hecha, ridicula, con poco presupuesto, actuaciones malas, tenía a tontomas, los guionistas están desquiciados, me hacía enojar, no respetaba a su audiencia pero aún asi #VerdadesOcultas era la mejor teleserie Aweona que he visto y con la mejor comunidad twitera❤ pic.twitter.com/9HFE6UfPL2

— Ociosaaa (@Ociosaaa1) May 8, 2020