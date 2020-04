Chilena murió atropellada en Ecuador, pero fue confundida con otra persona y la enterraron en nicho para fallecidos por Covid-19

Una mochilera chilena de 34 años murió atropellada en Ecuador, y su cuerpo fue enterrado por error como el de una residente local que falleció por coronavirus Covid-19.

Según detalla El Comercio, Solange Ortiz perdió la vida el pasado 8 de abril y sus restos fueron trasladados hasta la morgue de un hospital de la ciudad de Ibarra.

En el lugar, su cuerpo fue confundido con el de Martha Santillán, una ecuatoriana que perdió la vida el 13 de abril por coronavirus.

El funeral de la residente local se realizó sin el reconocimiento del cadáver por parte de la familia, quienes tampoco pudieron asistir a la ceremonia, debido a los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia.

La equivocación quedó al descubierto cuando la familia de Ortiz se comunicó con el consulado chileno de Ibara para gestionar una autopsia, ya que tenían sospechas de que su muerte no fue un accidente.

En ese momento, notaron que los restos que permanecían en la morgue, no eran de la chilena, sino que de Santillán.

Tras esto, tuvieron que realizar una exhumación del cadáver sepultado, quedando pendiente los nuevos peritajes para corroborar que efectivamente el cuerpo es el de Solange.

Familia de Solange Ortiz

La familia y amigos de la chilena sospechan que la muerte pudo ser provocada por terceros de forma intencional, por lo que esperan se efectúe una investigación.

La joven había viajado por varios países de América Latina, y su estaba por retornar a Chile cuando ocurrió el hecho.

La familia de Ortiz fue notificada el 10 de abril por redes sociales sobre lo sucedido, y les entregaron un número de teléfono para más información, el que nunca respondió.

“Seguidilla de errores”

“No solamente estamos mal por la muerte de Sol, sino por esta seguidilla de errores que se han hecho con respecto a su caso. Partiendo por el hecho de que no se ha investigado su muerte y no se ha averiguado si efectivamente fue un accidente, sabiendo que hay personas involucradas y testigos en el caso, todavía no se han investigado esas personas”, denunció a Meganoticias el amigo de Solagne, Daniel Rodríguez.

Además, acusa que ” las autoridades de Ecuador tomaron contacto con el cónsul para informar de esta chilena que ya había sido identificada como extranjera”.

“Ella no murió por Covid, ella murió porque supuestamente había sido atropellada, pero solamente porque se encontró el cuerpo ahí. No se revisó la zona, no se hizo investigación sobre el caso de ella y, lo segundo, se hizo una entrega mal de su cuerpo, una entrega a otra familia y se enterró con el protocolo que tienen ellos allá en Ecuador por el Covid”, declaró.

Rodríguez detalló que la familia de la joven está haciendo las gestiones para lograr repatriar los restos de Solange, quien aún se encuentra en el nicho dispuesto para fallecidos por coronavirus.