Carolina Leitao y otros cinco alcaldes responden a Mañalich tras emplazamiento por entrega domiciliaria de medicamentos: “El ministro no tiene idea cómo se gestionan estos temas”

La tensa relación del Gobierno con alcaldes y alcaldesas ha sido una tónica que se arrastra desde el estallido social de 2019 y que se ha acrecentado por el manejo del Ejecutivo frente a la pandemia por Covid-19, teniendo el episodio de la suspensión de clases como uno de los momentos más evidentes del enfrentamiento.

En ese contexto, el ministro de Salud nuevamente entró en disputa con los municipios. “No saben el daño que producirán en la población”, advirtió en conversación con ADN, respondiendo a los alcaldes que pedían cuarentena total. Pero los emplazamientos de Mañalich no terminaron ahí.

También generó molestia el llamado del secretario de Estado a que los municipios se hagan cargo de la distribución de los medicamentos a pacientes de la Red Pública de Salud pertenecientes a Fonasa, donde se atiende al 80% de la población del país, que asciende a casi 14 millones de personas.

A raíz de las filas en el Hospital Félix Bulnes con personas buscando sus remedios -alejándose de los llamados a quedarse en casa y evitar aglomeraciones– el ministro Jaime Mañalich ya en línea con ADN escuchaba las denuncias de los pacientes que relataban la larga espera y la angustia al tener que exponerse buscando los medicamentos necesarios.

El titular de Salud afirmaba, tras los testimonios previos a su entrevista, que “no tengo una información de que esto que ustedes describen para el antiguo hospital Félix Bulnes esté ocurriendo en otros sitios”. Reglón seguido, indicó que “nosotros hemos solicitado, hemos apelado a la colaboración de los alcaldes a través de sus farmacias comunales y también a los Centros de Salud Familiar para que entreguen stock para tres meses y las personas de esta manera no tengan que concurrir -como describen ustedes- a centros de salud por lo menos a recibir medicamentos”.

El secretario de Estado, consultado sobre una acción como Gobierno, respondió que lo importante es que “las personas no se reúnan en un mismo sitio”, destacando dos medidas alternativas: una, la “ruta amarilla” para entrega de medicamentos a domicilio de pacientes postrados y la otra, “generar mecanismos de distribución -para lo cual los municipios tienen recursos- a los domicilios o distribuir de stock más grandes”, puntualizando que “lo que han hecho muchos alcaldes, desgraciadamente no todos”.

En esta línea, finalizó su idea planteando que “ojalá, dado que existen los recursos y las políticas para eso, más alcaldes a lo largo del país lo tomen”.

Con esta información dada por el ministro, preguntamos a distintos alcaldes qué tan real es su opción y presupuesto para entregar remedios a domicilio.

LA FLORIDA

Es una de las comunas más grandes y pobladas en la Región Metropolitana. Y su alcalde, uno de los más mediáticos. Rodolfo Carter, edil independiente -exmilitante UDI- parte del sector político del Gobierno, llamó a no generalizar. “Con diálogo y con cariño, pedirle al Ministro que no haga estas generalizaciones porque eso no es efectivo. De verdad las municipalidades, especialmente las más pobres de Chile, apenas tienen recursos para pagar la luz y el agua, difícilmente van a poder repartir sus propios remedios”.

En esa línea, la autoridad expresó que como municipio tienen “algunos recursos, pero son muy escasos”, y agrega que, donde el drama es mucho mayor, sin duda, es en comunas hermanas como Cerro Navia o La Pintana. “Ellos definitivamente no tienen recursos para repartir remedios”, sentenció.

LA PINTANA

Se ubica en la zona sur de Santiago, tiene 189.335 habitantes y su alcaldesa, Claudia Pizarro es categórica frente al tema. “Nosotros no estamos entregando remedios a domicilio porque tenemos dificultades financieras”.

La edil de La Pintana expresó que “es una idea muy buena, sobre todo para pacientes crónicos y adultos mayores”, pero enfatiza que el Gobierno debiera inyectar recursos a los municipios.

En la comuna -según el último reporte epidemiológico entregado por el Ministerio de Salud- hay 55 casos confirmados con Covid-19. La alcaldesa relató que intentan hacer seguimiento a los pacientes y que les reparten mercadería para que puedan respetar sus cuarentenas.

CERRO NAVIA

“Parece que el ministro no conoce Cerro Navia”. Así el alcalde de la comuna, Mauro Tamayo, reaccionaba el día martes luego que se anunciaran las nuevas cuarentenas.

Ahora consultado por la posibilidad de entregar remedios a domicilio respondió que “no es posible cumplir esa expectativa”.

El alcalde Tamayo aseguró que “solo se dispone de un vehículo para poder llegar a cada centro de salud y entregar los medicamentos a las casas”. Aseveró además que “si el ministro de Salud quiere que le entreguemos a todos los vecinos, lo hacemos, pero que nos entregue los recursos para eso y hoy no lo está haciendo”.

PEÑALOLÉN

La alcaldesa Carolina Leitao nos responde el teléfono luego de una entrevista con un canal de televisión donde nuevamente y con datos sobre la mesa pidió que se decrete cuarentena, ya se parcial o total, en su comuna.

Por eso, antes de entrar en el tema remedios, le consultamos por la idea del ministro Mañalich sobre los alcaldes que piden cuarentena. La jefa edilicia afirmó que “en vez de darles una respuesta”, lo que hacen es “ningunear” su trabajo.

En cuanto a entregar remedios a las casas, la alcaldesa indicó que “el ministro no tiene idea cómo se gestionan a nivel local estos temas”, e informó que “con suerte” han podido llegar a los adultos mayores de 80, que en su comuna son cerca de 6000.

Finalizó diciendo que “la mayoría de los municipios no tienen recursos para hacer esa distribución”.

LO ESPEJO

El alcalde de la comuna, Miguel Bruna, también recibió con distancia el emplazamiento. Si bien comenta que están intentando llevar los medicamentos a los adultos mayores de 80 años, advierte que “eso no quiere decir que tenemos dinero de sobra para afrontar esta pandemia”.

Bruna afirma que a los municipios de “Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y otros de la zona sur, se nos hace bastante difícil. Es imposible tomar toda la responsabilidad con el presupuesto que tenemos”.

Para él, “hoy día el Estado tiene que invertir más dinero en medicina”.

¿Y QUÉ PASA EN LAS ZONAS RURALES?

Para conocer de esto y saber si pueden llegar a los domicilios de los pacientes, conversamos con Cristián Balmaceda, alcalde de Pirque y presidente de Amur Chile, la Asociación de Municipios Rurales.

El edil comentó que “no todas las comunas tienen las facilidades para llevar los medicamentos. Se está haciendo un esfuerzo grande, pero no es fácil”. Dice, además, que “había un compromiso de entrega de recursos”, pero que estos no han llegado.

A raíz de esta consulta, Balmaceda evidenció una realidad bastante dramática. “Se hizo un análisis y la realidad económica de los municipios rurales es que el 90% no llegan al mes de junio ni siquiera para pagar sueldos”, y terminó pidiéndole al ministro que “primero se informe bien antes de hacer declaraciones”.

¿QUÉ DICE EL COLEGIO FARMACÉUTICO?

Al debate también entró el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile tras lo ocurrido en el Félix Bulnes, expresando que lo evidenciado ahí no es una situación nueva. “Numerosos establecimientos farmacéuticos a todo nivel de la red asistencial, han implementado diversas estrategias para evitar las aglomeraciones en las farmacias, las cuales han sido impulsadas por químico-farmacéuticos de forma local, con escaso apoyo desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales y, en consecuencia, del Ministerio de Salud”, aseguraron por medio de un comunicado.

“El colegio insta la autoridad, en lo inmediato, para que sea un facilitador de las iniciativas locales, aportando con recursos físicos y humanos; que los Servicios de Salud actúen como efectivos coordinadores de la red de atención, que conecte el nivel primario, secundario y terciario para la búsqueda de soluciones que permitan la continuidad de tratamientos, evitando el riesgo de contagio entre pacientes”, agregaron, desligando a las municipalidades de la responsabilidad, amparados en el artículo 94 del Código Sanitario.