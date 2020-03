¿Por qué el SOAP es el único documento vehicular que no se puede postergar?

Luego de la tramitación de la ley que permite prorrogar el vencimiento del permiso de circulación y la revisión técnica, que incluyó un veto presidencial para afinar su aplicación, hay un documento que no estará exento de la medida.

Se trata del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), exigido para transitar por las vías públicas del territorio nacional y que debe ser contratado por todo propietario de un vehículo motorizado, remolque, acoplados, casas rodantes u otros similares.

Pese a que este documento debe existir al momento de obtener el permiso de circulación, la normativa de los seguros tiene otros mecanismos que no permiten su postergación. Si un automóvil no cuenta con la renovación de este papel y protagoniza un accidente, “las personas no estarán aseguradas”, señaló a LUN Mario Gazitúa, vicepresidente del directorio de la Asociación de Aseguradores de Chile (AAC).

De hecho, el SOAP es el único documento que debe estar al día al momento de un control policial, a diferencia del permiso de circulación, la revisión técnica e incluso la licencia de conducir. En el caso de dicho carnet, los que vencen este año lo harán finalmente en 2021.

El permiso emitido por los municipios tendrá validez hasta el 30 de junio de este año en el caso de los que no fueron pagados dentro del plazo establecido. Bajo esta modalidad, se podrá pagar en dos cuotas, sin intereses ni reajustes por el IPC. Similar plazo tendrá el pago de multas, requisito exigido para obtener el derecho a circular.

En tanto, las revisiones técnicas y de gases que vencieron en octubre de 2019 ahora lo harán también el 30 de junio, medida que corre para las patentes terminadas en 7, 8, 9 y 0. En consideración a que marzo no tiene dígito estipulado, las que vencen en abril (1) y mayo (2) podrán hacer el trámite entre junio y julio de este año.