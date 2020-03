Reportaje: Cuarentena emocional, ¿cómo afecta el aislamiento en la salud mental?

Por Camila Jara

Post-producción Carlos “Pol” González

La crisis sanitaria ha obligado a autoridades de todo el mundo a tomar medidas para evitar la propagación del coronavirus. En Chile se decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe cuando se registraron 238 casos de Covid-19 el pasado 18 de marzo.

Al mismo tiempo, se llamó a realizar una cuarentena voluntaria. Con el pasar de las horas y los días, se suspendieron las clases en establecimientos educacionales y jardines infantiles. También cerraron centros comerciales y comercio.

El domingo 22 de marzo en la mañana, el ministro Jaime Mañalich informó que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó a partir de ese día, toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 5:00 de la mañana.

Esa misma noche la autoridad de Estado informó en cadena nacional que adultos mayores de 80 años deben permanecer en sus casas para proteger sus vidas.

A pesar de las medidas del Gobierno, los contagios aumentan. Con ello también la preocupación por contraer la enfermedad o que un cercano la padezca. Algunas personas realizan la cuarentena en familia o en pareja, otros solos.

Victoria es una de las personas que decidió no salir de su casa para cuidar su salud, la de su hermana y sobrina que son con quienes vive.

“Estoy en cuarentena voluntaria hace 20 días, soy paciente crónica, decidí hacerlo porque mi riesgo es mayor. Los cuadros, con el pasar de los días son de ansiedad, angustia. Muchas veces uno no sabe cómo manejarlo. Decidí ver poco las noticias y redes sociales, porque básicamente uno ve escenas de terror y apocalipsis en los medios”, comentó.

La cuarentena preventiva reúne a la mayor parte de integrantes de la familia en el hogar. Lugar en el que pueden aflorar distintas emociones. Expertos en el área de la salud mental aseguran que es normal estar triste, estresado, confundido, angustiado, asustado o molesto. Para Carolina Moreno, psicóloga y docente de la Universidad Mayor es vital respetar los espacios personales.

“Lo que más veremos es agobio, manifestado en a lo mejor temor, miedo, incertidumbre pero generalmente esta sensación de encierro de no saber cuánto durará la crisis (…) Los tipos de inconvenientes que pueden surgir, tienen que ver con estar en una situación de mucho estrés, por eso es importante conversar, respetar los tiempos del baño, de la ducha. Aprender a convivir nuevamente unos con otros. Es importante hablar con otros de manera diaria para que las personas se vinculen de manera sana”, afirmó.

Es importante conversar con personas de confianza como familiares y amigos, de este modo ayudamos a la estabilidad emocional de cada integrante del hogar, sobre todo a niños y adultos mayores que necesitan mayor contención. Dominique Karahanian, psicóloga (www.psicologianarrativa.cl) y académica de la U. Mayor entregó recomendaciones para la convivencia en casa.

“La recomendaciones tienen que ver con que, aunque es difícil mantener una cierta distancia, es importante procurar los espacios personales, que las áreas en común sea eso, área en común. Por ejemplo muchos están teletrabajando, pero si hay niños, ojalá esas áreas en común se mantengan. Así mismo hacer cortes en el día respecto de qué hacer en la hora del almuerzo o en la hora del ocio. Todo eso ayuda a que vivamos una cuarentena en mayor armonía”, dijo.

En tiempo de crisis hay que entregar mayor contención a los adultos mayores, por esa razón el Servicio Nacional del Adulto Mayor, hizo un llamado a acompañarlos a través de medios seguros, no presenciales, que permitan seguir manteniendo el contacto de este grupo con sus familias y evitar el contagio del Covid-19.

La tecnología entrega hoy esa posibilidad a través del uso del celular, WhatsApp, llamadas de audio o video, redes sociales, a las cuales las personas mayores se están sumando cada vez más.

Sara Caro, académica de la escuela de trabajo social de la Universidad Católica y miembro del Centro de Estudios en Vejez y Envejecimiento de la misma institución, asegura que hay que conversar en familia cómo resolver sus necesidades a tiempo.

“Habitualmente son personas que no solo disfrutan su vida en familia, si no que también la vida de vecindario, en el barrio. Entonces la dificultad es que ahora, por una parte, muchos viven solos. Tenemos que recordar que en nuestro país ha aumentado la cantidad de hogares unipersonales compuestos por personas mayores, entonces esas personas que hoy día representan un 13,4% de la población de personas mayores, ya vivían solas y por lo tanto ahora tienen el riesgo de sentirse solos, de sentirse aislados, de sentir que no tienen compañía, que no hablan con nadie”, explicó.

Se recomienda estar atentos a las conductas de los adultos mayores relacionadas con su autocuidado, por ejemplo si están tomando sus medicamentos, si comieron a la hora, preguntarles cómo se sienten y dedicar tiempo a la conversación, no solo de lo que actualmente ocurre con el coronavirus, si no que también de otros temas.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito: el 800 400 035 para entregar contención a adultos mayores que lo necesiten.