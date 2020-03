Siguen las reacciones por el proyecto de ley que conmuta las penas carcelarias a raíz del Covid-19

Distintas reacciones ha tenido la propuesta de conmutación de penas para evitar contagios de coronavirus Covid-19 dentro de la población penal.

Desde la oposición aseguran que esto no debería considerar a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad. Opinión distinta tienen en algunos sectores del oficialismo.

La senadora y presidenta del partido Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, defendió a los detenidos por violaciones a los derechos humanos asegurando que varios de ellos no habrían participado directamente en estos hechos. “Personalmente conozco a algunos que eran cabo, y eran chofer, y por lo tanto fueron condenados como testigos o como habiendo participado indirectamente de alguna situación y sin ningún poder de mando”, afirmó.

“Sin embargo, hoy día están en un recinto penitenciario con hacinamiento, con muchos de ellos con enfermedades graves y todos, yo creo que en su mayoría, adultos mayores. Me parece que no puede ser un beneficio que se le pueda dar a todos, pero me parece que tampoco corresponde el hacer una discriminación de esa naturaleza“, indicó la senadora.

En esta polémica también se sumó la senadora por la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien señaló que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio todas las certezas para que esta normativa no se aplique para quienes estén condenados por violaciones a los Derechos Humanos.