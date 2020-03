Metro tiene a siete empleados contagiados de coronavirus COVID-19

Una investigación de CIPER reveló que hay 7 empleados del Metro contagiados por el coronavirus COVID-19, mientras que otros 87 se encuentran en cuarentena preventiva.

Seis de estos siete funcionarios enfermos son subcontratados, y sus sindicatos aseguran que no les están entregando los insumos correspondientes para prevenir el contagio. Los trabajadores además denuncian poca transparencia para detallar en qué sector se desempeñan para así prevenir nuevos contagiados.

La empresa argumentó que entregar esa información vulneraría la privacidad de los afectados, y detalló que ninguno de ellos habría tenido contactos con funcionarios que trabajan en las estaciones atendiendo usuarios.

Además, el reportaje revela que unos 69 empleados se encuentran en cuarentena, con otros 26 en modalidad de teletrabajo de manera preventiva.

“No se ha garantizado la sanitización de las dependencias. Fue una pantalla la supuesta sanitización de los trenes. Nosotros, que hacemos el aseo en el Metro sabemos que eso no fue con cloro, no fue con alcohol, no fue de esa manera. Solo se limpió con otros líquidos de limpieza normales”.