Vocera Karla Rubilar explicó por qué “no es el momento” de decretar cuarentena total en Chile

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, dialogó con ADN acerca de las medidas que el Gobierno ha tomado en las últimas semanas para enfrentar el avance del coronavirus Covid-19. En esa línea, también se refirió a la primera muerte en el país producto de esta enfermedad.

“Como Gobierno lamentamos mucho este primer fallecimiento a causa del Covid-19. Sabemos que esto puede generar mucha angustia, mucho miedo, porque estamos hablando de nuestro primer fallecido después de nuestro primer contagiado“, señaló Rubilar.

La titular de la Segegob reiteró la explicación entregada por el ministro Jaime Mañalich sobre este caso, ya que se trataba de una mujer de 82 años, con enfermedades crónicas y que fue contagiada en un encuentro familiar.

“Efectivamente en la comuna de Renca, donde deben estar todos preocupados, debería estar bajo control. Y en ese entendido, queremos transmitirle a la ciudadanía que vamos a revisar una vez más toda la línea epidemiológica de lo que fue, cómo se desencadenó este caso, quiénes fueron los contagiados y hacer un seguimiento a las personas que estuvieron en ese encuentro”, señaló la vocera.

Leer también Nacional Jorge Sharp decretó cuarentena preventiva para la comuna de Valparaíso Nacional Covid-19: Autoridades anunciaron control de identidad desde este domingo en la RM y rutas hacia la costa Nacional Mañalich explicó que fallecida se contagió de Covid-19 en encuentro familiar

Respecto de las medidas que se tomarán frente a un deceso de estas características, Rubilar explicó que “tenemos que tener un protocolo establecido, es un protocolo bastante estricto cuando tenemos el fallecimiento de una persona con coronavirus. Eso ya está establecido y regulado con el Servicio Médico Legal, hay que tener providencias sobre todo con el personal de salud, con el personal que traslada a las personas y quienes atienden en el SML”.

Sobre dicha institución forense, la ministra se refirió al paro que hubo en enero: “En estos momentos, nuestro llamado a los funcionarios públicos que son indispensables, son críticos, porque su trabajo es esencial para un buen funcionamiento, es que apelemos al bien común y cualquiera de esas discusiones las vemos fuera del contexto de pandemias“.

Consultada sobre las peticiones desde diversos sectores para que se decrete cuarentena nacional, Rubilar remarcó que “sé que esto no es tan fácil de entender porque además estamos enfrentando una situación que es difícil, algo que no habíamos vivido, no tenemos inmunidad, no tenemos vacunas, no tenemos tratamiento antiviral. Por lo tanto genera mucha angustia ver imágenes de países como España e Italia de donde lamentablemente estamos viendo una cantidad de personas fallecidas que genera mucha conmoción en esos países“.

“Sin embargo, es muy importante transmitir que nosotros empezamos a tomar medidas como Gobierno para el coronavirus en el mes de enero”, subrayó. “Cuando el coronavirus parecía que no iba a llegar al país, cuando parecía muy lejano, cuando incluso algunos planteaban, de los que hoy día nos dicen que tenemos que tener cuarentenas estrictas y totales, que el coronavirus no era una realidad y que incluso estaba siendo ocupado por el Gobierno para frenar el movimiento social que había partido el 18 de octubre“.

En alusión a las consultas sobre supuestas demoras en decretar cuarentena total, Rubilar argumentó que “efectivamente en el análisis que nosotros tenemos, sanitario y no económico, para salvar vidas, nosotros creemos que no es el momento“.

“Lo que tenemos que lograr con este virus que llegó a Chile y que llegó para quedarse (…) es que de una u otra forma las personas que se vayan contagiando, la gran mayoría de ellos asintomáticas o con síntomas muy leves, parecidos al resfrío o a la gripe, se vayan enfermando de a poco para que las personas que se enfermen gravemente, que es el 5% de los contagiados, tengan la posibilidad de acceder sin complicaciones al sistema público y privado de salud y a la atención especializada y de alta complejidad que requieren”, explicó la vocera, de profesión médico cirujana.

Finalmente, la vocera concluyó que “lo que nosotros debemos hacer es permitir que la curva se vaya aplanando para tener la capacidad de respuesta del sistema de salud y por eso tenemos que ir generando las cuarentenas graduales, progresivas, lo que son los apagones de la ciudad de a poco, con información clara y categórica del grupo de expertos que tenemos detrás del ministro de Salud”.