Colmed advirtió que decesos por Covid-19 “seguirán pasando” si medidas no se implementan con rapidez

Tras la confirmación del primer fallecido por coronavirus Covid-19 en nuestro país, las reacciones no se han hecho esperar.

El secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Benucci, fue categórico en precisar que esta situación era algo esperable. “Esto va a seguir pasando, los afectados van a seguir aumentando si es que las medidas tomadas hasta ahora no resultan y si es que las medidas que no han sido tomada no se implementan con la rapidez necesaria para enfrentar la crisis”, aseguró.

Además Bernucci agregó que los primeros afectados que viven en el sector oriente son las personas que tienen menor carga de enfermedades, es por esto que, si sigue el avance de esta infección y se comienza a afectar a otras zonas de la Región Metropolitana, y se expande a otras regiones del país, habrá más afectados y fallecidos por este brote de Covid-19.

Debido a esto, el secretario nacional de Colmed llamó a tomar las medidas que dio a conocer el Gobierno y de igual manera tomar otras medidas que vayan en pos de contener la curva de contagio y así evitar más fallecidos como lo ocurrido el día de hoy.