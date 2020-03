“No tuvimos coordinación”: Alcalde de Renca criticó a Mañalich por comunicar en Twitter primera muerte por Covid-19

El alcalde de Renca, Claudio Castro, conversó con ADN acerca de la mujer de 82 años —residente en dicha comuna— que falleció este sábado, siendo la primera muerte en Chile producto del coronavirus Covid-19. El edil señaló que se enteró de la noticia a través de la familia e inmediatamente se contactó con autoridades del Gobierno.

Castro indicó que el objetivo era “coordinar las acciones respecto de cómo esto iba a ser comunicado, porque no es sólo el dolor y la tristeza de un fallecimiento, sino también es el primer caso de muerte. Sabíamos que iba a generar una expectación mayor”.

“Lamentablemente pasó exactamente eso: que no tuvimos coordinación“, acusó el alcalde. “Después el ministro de Salud (Jaime Mañalich) le comunica al país por Twitter que había fallecido una persona y después, como todos, vi la conferencia de prensa del ministro. No he tenido más contacto con el Gobierno. Nuestros equipos de salud sí fueron informados por parte del Servicio de Salud Metropolitano Occidente”.

El jefe comunal remarcó que ante la emergencia “no contamos con una articulación, que en la práctica ha generado además una angustia en varios vecinos y vecinas de Renca, que sienten como si acá hubiese una situación particular que enfrentar o evitar”.

También explicó, en alusión a la conferencia de prensa de Mañalich, que el foco de infección no se originó en la familia. “El registro que tenemos nosotros es en una oficina del Compin en el centro. Uno de esos trabajadores, que es miembro de esta familia, fue a una junta familiar. Cuando ellos se enteran que había dado positivo, todos guardaron cuarentena”, sostuvo Castro.

El alcalde de Renca desmintió la información entregada por el ministro de Salud, quien aseguró que la mujer fallecida había acudido a un centro asistencial para realizar el test de Covid-19: “Cuando nos informan de esta situación, que una de ellas era adulto mayor, nuestros equipos de salud municipal van al domicilio a hacer un chequeo, informan al Hospital Félix Bulnes que era el que estaba a cargo por protocolo de evaluar si correspondía la aplicación del test”.

Castro insistió en que la mujer se mantuvo en su domicilio hasta que se decretó su traslado al Hospital San Juan de Dios.

“Lo que no logramos fue una forma de comunicar esto de manera articulada y en la práctica la consecuencia de eso es la angustia“, sostuvo el edil. “Y también la estigmatización, hay medios de comunicación, expertos y vecinos que plantean que debemos cerrar la comuna, cuando no es el foco, no se origina acá y lo que menos nos sirve para enfrentar esta crisis es precisamente entrar en una situación de pánico colectivo”.