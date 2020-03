Seremi de Salud recomendó no saludar de beso en la cara para evitar posible contagio del coronavirus

Tras los cinco casos confirmados en el Colegio San Benito en Vitacura, los protocolos de seguridad por el posible contagio masivo del coronavirus se activaron por parte de las autoridades de salud en Santiago. En ello, la seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, entregó detalles de como se ha tomado el brote de la enfermedad en nuestro país.

En conversación con ADN Hoy, Oyarce sostuvo sobre lo sucedido en el establecimiento educativo que: “la primera medida es cuarentena, las personas deben pasar 14 días en casa mientras se recuperan o pasa el período de poder transmitir el virus. Los tres adultos que están asociados al colegio, más sus hijos, están en cuarentena”, dijo.

“Hoy, en este minuto, se descarta la suspensión de clases en el colegio. Es un sitio seguro, sin riesgo, pero este virus está variando y podría aparecer en otra parte. Por eso estamos con intensidad trabajando las medidas de contención, como la cuarentena. Si tienen que salir de sus casas deben hacerlo con mascarillas, pero además indicamos hacer una buena ventilación de la casa y colegios“, agregó Oyarce.

Sobre las recomendaciones que se hicieron en el colegio y en todos los establecimientos, la seremi sostuvo que: “hay una recomendación importante, ir modificando la cultura del saludo, es decir el saludo ya no tan de beso, ni abrazo, si no más bien protocolar, de no acercamiento físico. Además el no compartir alimentos de la boca a la otra persona, enseñarle a los niños a no compartir su comida si ya la están consumiendo, así como las botellas de agua”, aseveró.

“No saludar de beso en la cara, eso ya debiera eliminarse. Hacerlo más distante, un abrazo con las caras hacia diferentes lados, pero no darse besos en la cara. Nosotros en Chile somos bien cariñosos y afectuosos por lo tanto nos cuesta mucho, podemos partir con un abrazo mirando hacia otro lado”, complementó Oyarce sobre las medidas que se pueden tomar como medida general.