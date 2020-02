Imputado por homicidio de manifestante en Curicó declinó participar de reconstitución de escena

Francisco Fuenzalida, imputado por el homicidio de José Miguel Uribe, baleado en una manifestación en Curicó, el pasado 21 de octubre, declinó participar de la reconstitución de escena del crimen.

Pese al inconveniente, el fiscal, Miguel Gajardo valoró el procedimiento. “Creemos que es una diligencia muy completa que se ha realizado sin ningún inconveniente”, dijo, citado por El Centro.

El persecutor explicó que, si bien era importante contar con la versión de Fuenzalida, para la diligencia usó una declaración anterior.

Según el abogado defensor del imputado, Mauricio González, su representado se abstuvo de participar porque está bajo tratamiento farmacológico, psiquiátrico y psicológico.

Sobre el testimonio utilizado en el procedimiento, González aseguró que este era cuestionable porque se tomó sin un abogado presente y con el imputado bajo fármacos.

Además, el profesional cuestionó la reconstitución de escena. “Técnicamente no ha sido así, sino que el fiscal se limitó a leerle las declaraciones a los testigos y ver si las ratificaban o no. Las contradicciones que existían hasta hoy aumentaron, porque han aparecido declaraciones que si uno las ve no puede sacar una versión única, porque hay tres o cuatro versiones distintas de lo que ocurrió y los testigos que estaban más cerca de la persona fallecida tampoco son coherentes”, dijo.