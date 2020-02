Alcaldesa (s) Providencia y denuncia de exfuncionaria sobre infiltración en la “primera línea”: “El relato no es verídico, no corresponde”

La alcaldesa subrogante de Providencia, Paulina Lobos, rechazó la denuncia de una exfuncionaria de la comuna, Evelyn Quezada, quien demandó al municipio por obligarla a infiltrarse en la “primera línea” de las protestas para investigar cómo se organizaban.

Lobos negó “tajantemente que nosotros realicemos labor de inteligencia como se trata de señalar en este relato, porque no es verídico, no corresponde“.

Asimismo, destacó que “tampoco es correcto ni es verídico que se le entregaran informes o información a la alcaldesa Evelyn Matthei“.

“Son alrededor de 120 inspectores que tenemos desplegados en la comuna, por lo tanto, lo que esta misma funcionaria relata, se trataría de tres personas“, sostuvo.

“La verdad, niego tajantemente que la alcaldesa estuviera al tanto de esta situación, si es que fuera verídica“, agregó.

Destacando que “yo conozco a esta funcionaria. Yo cuando no estoy subrogando a la alcaldesa, soy la administradora municipal, y ella se acercó muchas veces a hablar conmigo, y me llama mucho la atención que si esto estaba pasando, no se hubiese acercado a hablar conmigo”.

“Lógicamente si algo así pasara dentro de la municipalidad le habríamos puesto atajo, lo habríamos resuelto”, concluyó.