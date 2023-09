“Es una buena noticia”: Asociación de Casinos de Juegos y fallo judicial que ordena bloquear sitios de casas de apuestas online

Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), conversó este miércoles con La Prueba de ADN sobre el fallo de la Corte Suprema, que ordenó bloquear los sitios de las casas de apuestas deportivas online tras acoger un recurso de protección de la Polla Chilena de Beneficencia.

“Este fallo es una buena noticia y no nos sorprende mucho, porque viene a ratificar lo que ya muchas autoridades, incluso la Corte Suprema, han dicho en otras ocasiones de que estas casas de apuesta son ilegales”, indicó.

“Ese es el punto de partida. Acá no queda mucho margen sobre si no están reguladas o no, como dicen muchos en defensa de estas casas de apuesta. Esto es claro, son ilegales”, agregó.

En esa línea, Cecilia Valdés explicó que “en Chile todo juego de apuesta es ilegal, salvo lo que expresamente la ley permite. Lo que la ley permite son los casinos, que están regulados por ley, la Polla, Lotería Concepción y la hípica. Esos son los únicos permitidos para ejercer juegos de apuestas en el país”.

Además, apuntó a la ilegalidad de las casas de apuestas online. “De partida no pagan impuestos. No existe ningún derecho al consumidor ni nadie que regule si realmente el premio se le está pagando a las personas o no. Hay muchas denuncias que han llegado a la Superintendencia de Casinos y al Sernac, diciendo que ellos han ganado, pero que nadie le paga los premios”, indicó.

“Es una competencia desleal para los casinos, la lotería, la polla y la hípica. En el caso de los casinos, estos tienen que postular a una licitación donde se pagan altos montos, además de pagar impuestos, y eso es lo que hoy en día con estas casas de apuesta no se ve”, complementó.

Finalmente, la presidenta de la ACCJ aclaró que “nosotros hemos sido súper enfáticos en decir que nosotros no estamos porque esto se prohíba. Sabemos que todo el mundo va hacia la transformación digital y hoy hay un proyecto de ley que busca regularizar estas casas de apuesta. Estamos de acuerdo como casinos en que se regule esto y una vez que se establezca el marco legal, nosotros como casinos ver también nos sumamos a esa propuesta”.