Chile se acerca al plebiscito de salida que definirá el futuro de la nueva Constitución, donde la ciudadanía deberá decidir si aprobar o rechazar el trabajo de la Convención Constitucional. En medio de una campaña del Apruebo, la diputada Karol Cariola (PC) difundió imágenes que vincularon a clubes chilenos con esta opción, lo que provocó la molestia de la directiva de la UC, uno de los equipos aludidos.

El primer organismo en pronunciarse fue la ANFP. A través de un comunicado, el ente rector del fútbol nacional criticó la publicación de la parlamentaria. “Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos. El fútbol no es un espacio para realizar campañas políticas“, apuntaron desde Quilín.

Luego, Cruzados, la sociedad anónima que controla a la Universidad Católica, también evidenció su incomodidad por la situación. Con un breve texto, la entidad presidida por Juan Tagle cuestionó a la diputada comunista.

“Somos una institución representativa de todos los que aman La Franja. Respetamos todas las posturas y la diversidad. Por eso, no aceptamos que nuestra imagen se utilice sin autorización para representar cualquier postura respecto al plebiscito constitucional“, escribieron en sus redes sociales.

Somos una institución representativa de todos los que aman La Franja. Respetamos todas las posturas y la diversidad. Por eso, no aceptamos que nuestra imagen se utilice sin autorización para representar cualquier postura respecto del Plebiscito Constitucional. https://t.co/NOFwyyBw99 — Universidad Católica (@Cruzados) August 6, 2022

A raíz de los cuestionamientos por su publicación, Karol Cariola argumentó que los diseños no fueron creados por ella, pero de todos modos optó por borrar el posteo. “Los diseños que la ANFP reprueba fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del Apruebo. No es un diseño mío, sino un esfuerzo mío que me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal. Ante la molestia expresada, he decidido bajarlo“, comunicó.

Los diseños q la ANFP reprueba, fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del apruebo. No es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano, q me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal. Ante la molestia expresada he decidido bajarlo. — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) August 6, 2022

Esta no es la primera vez que la ANFP manifiesta su molestia por la vinculación del fútbol con campañas del Apruebo. El pasado 21 de julio, el organismo criticó el uso de la camiseta de La Roja en una actividad de esta opción.